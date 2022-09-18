Как военачальники учили солдат не есть, не спать и побеждать

С давних времен армии всего мира пытались найти способ сделать своих солдат сильнее и выносливее. И использовали для этого различные психоактивные вещества — от водки и мухоморов до амфетамина и первитина. Выносливого и бесстрашного суперсолдата пытались создать все – от индейцев майя до сильнейших армий XX века. О психостимуляторах в военном деле «Газете.Ru» рассказали историки.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отвар из мухоморов, белена и листья коки

Видео дня

Отправить солдата в бой и заставить бесстрашно воевать – важная задача, которая стояла перед полководцами начиная с древних времен. Но любое сражение грозило смертью или увечьем, и каждый воин испытывал вполне понятный страх. Преодолеть его, как утверждает доктор исторических наук и заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева Александр Оришев, предстояло как за счет материального стимулирования, когда солдатам обещали в случае победы отдать город на разграбление, так и с помощью принятия различных препаратов, уменьшавших страх.

"Еще всем известные берсерки – отважные древнегерманские воины, выполнявшие функции спецназа и не чувствовавшие в бою боли - употребляли отвар из мухоморов, чем приводили себя в состояние "неистовой ярости". Они, правда, не знали, что это разрушает клетки головного мозга и печень. Зато отлично сражались. В их рационе также была черная белена, вызывавшая галлюцинации и снижавшая чувствительность к боли", – рассказал исследователь.

Использовали допинг и члены радикального военизированного ордена ассасинов в Персии и Сирии. Они принимали раствор опиума и шли убивать. Прибегали к стимулирующим веществам, менявшим сознание, и многие другие народы, добавляет аспирант РАНХиГС, историк Сыдып Бальдруев.

В доколумбовой Южной Америке войны племен индейцев употребляли листья коки - для увеличения выносливости между битвами и в дальних походах, когда требовалось идти на перегруппировку или в другую провинцию. Хотя цивилизация по тем временем уже была продвинутой, то есть имела разветвленную сеть дорог и сложную систему управления, колеса она еще не изобрела. И воинам часто приходилось нести большие грузы прямо на себе. Бальдруев отмечает - кое-где листья коки все еще употребляют по давней традиции - например, в Андах.

В цивилизованном мире продукты из этого растения чаще всего запрещены. Как писал известный антрополог XVI века Бернардино де Саагуна, более полувека посвятивший изучению жизни, истории и быта доколумбовой Америки, прибегали к допингу и представители кочевого индейского североамериканского племени Чичимеки. Они употребляли корень пейота – мексиканского кактуса - чтобы войти в раж перед боем. Напиток, придающий сил, не помог – цивилизация погибла в 1519 году, а столица Тескоко была захвачена испанскими конкистадорами.

"Впоследствии, когда уже появились организационные войска, такие стимуляторы были заменены муштрой и дисциплиной. Военачальники стали вдохновлять словами и использовать эффект толпы: когда тысячи людей в одном едином порыве делали что-то одновременно. В этих случаях возникало эмоциональное опьянение, в котором люди сражались, не щадя себя и безо всякого допинга. Более того, даже в прошлом подобного рода вещества использовались чаще всего индивидуально, чтобы один или несколько человек показывали в бою ярость, способную вдохновить остальных. Это тоже порождало эффект толпы".

Но только пользы от таких яростных воинов было мало, отмечает историк, - они не слышали команд, действовали неконтролируемо, бесстрашно и без прикрытия. И быстро погибали.

Метамфетамин, хиропон и "наркомовские 100 грамм"

Но и организованных армиях с организацией и дисциплиной были случаи употребления веществ, говорит доктор исторических наук Оришев. Например, во время гражданской войны в США солдаты с обеих сторон стали активно потреблять морфин для облегчения боли, что привело к "армейской болезни" - зависимость появилась примерно у 400 тыс. человек. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. германские солдаты использовали морфин в качестве стимулирующего средства. И в результате половина победившей прусской армии стала наркозависимой, утверждает доктор наук.

"В годы Первой мировой войны многие солдаты буквально всех воюющих армий пристрастились также к "окопному коктейлю", состоявшему из медицинского спирта с кокаином. Человек мог не спать несколько суток, шел в атаку без страха и не чувствовал при ранении боли. Достать кокаин в те годы не составляло особого труда. Он был в свободном доступе и пока еще рассматривался как лекарственное средство", – объяснил эксперт.

Пока о тяжелых последствиях употребления кокаина еще не было известно, его использовали офицеры многих стран мира. Но были и другие вещества.

"В 1930-е годы японские военные медики разработали вещество под названием хиропон или филопон - солдат мог совершить многокилометровый марш-бросок и не испытывал чувство страха. Сначала хиропон выдавали только солдатам и офицерам, но вскоре им стали снабжать рабочих на военных заводах, а потом и военных чиновников", – рассказал заведующий кафедрой истории РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Преуспели в снабжении армии психоактивными веществами и ученые Третьего рейха. Они синтезировали боевой допинг – первитин или метамфетамин. Его же выдавали и американским солдатам в годы Второй мировой войны. Военнослужащий мог не спать трое суток и забывал про страх. Об опасных последствиях для организма тогда не думали. Различные вариации этого вещества использовалось и в Великобритании - чаще всего его выдавали летчикам британских ВВС. Широкое применение амфетамин нашел в Корее и Вьетнаме в ходе американской кампании. Отличалась от союзников и стран "оси" советская армия, в которой наркотические вещества не применялись. Зато применялось другое психоактивное вещество - водка.