Что произошло в Черный день на Ямале в 1938 году

Ровно 84 года назад, 18 сентября 1938 года, сибирский полуостров Ямал неожиданно погрузился во тьму. На несколько часов солнце пропало, радио перестало работать, а люди не могли разглядеть ничего на расстоянии вытянутой руки. Вокруг произошедшего образовалась много легенд. Но что произошло в Черный день на самом деле? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Примерно в половину 9 утра местные жители заметили, что солнечный свет уменьшается, хотя рассвет был в 6 утра. Небо стало приобретать красно-бурые оттенки, а к 10:30 Ямал полностью накрыла кромешная тьма. Как рассказывали очевидцы, по улице приходилось передвигаться на ощупь и по голосу. Внезапная ночь посреди дня наступила на огромной территории длинной около 600 километров и шириной в 200–250 километров - с юга Ямала до реки Игарка. В тот день на Ямале работали геологи. Ученые выпускали сигнальные ракеты, но, по их словам, света от них видно не было. Многие местные подумали о наступлении конца света. Однако к часу дня тьма начала рассеиваться, и наступил второй рассвет.

Что это было? В России подобных аномальных явлений ранее не фиксировали. Однако аналогичные случаи происходили в Северной Америке и Англии. Тем не менее, их было так мало, что изучить явление подробно ученым не удавалось. Сегодня современные исследователи выдвигают три теории произошедшего: лесной пожар, пыльная буря или космическая пыль. Но две из них под большим вопросом. Если бы это была пыльная буря, остались бы следы пыли, но ее не было. А астрономы не фиксировали ничего не обычного в своих наблюдениях, чтобы утверждать, что это была космическая пыль.