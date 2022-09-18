Средневековые пророки предсказали уничтожение США

В 2022 году европейцы увидели «голодные камни» – метки, которые в Средневековье были предвестниками засухи, одного из самых страшных явлений того времени. Эксперты рассказали, какая судьба уготована США по пророчествам средневековых пифий.
«Если увидишь меня, плачь»: такое послание от предков увидели жители Чехии летом 2022 года. Все дело в так называемых «голодных камнях», долгое время служивших европейцам предвестниками засухи, голода и мора», – пишут медиа.
Испещренные датами, надписями и зловещими посланиями валуны показались из рек в Германии, Австрии, Франции, Нидерландах и Италии. В Средневековье они служили маркерами уровня воды. Если их не видно, значит, время относительно благополучное. Но когда они появлялись, люди понимали: пришла засуха. В Центральной Европе, которая столетия назад полностью зависела от урожая, это была страшная катастрофа.
Засуха в Европе 2022 года может стать самой сильной за последние 500 лет, уверены в Еврокомиссии. На сегодня 64% территорий находятся в зоне повышенного риска. Неудивительно, что многие восприняли появившиеся из воды «голодные камни» предвестником скорых бед.
А вот жителям Соединенных Штатов, напротив, стоит опасаться наводнений. По крайней мере, об этом гласит предсказание одной из легендарных средневековых провидиц – немецкой монахини Хильдегарды.
Жившая в XII веке пророчица оставила послание, которое многие любители таких теорий сочли за предсказание о гибели США, передает РИА Новости. В одном из своих видений монахиня увидела «великую страну за морем», которая в конце концов «уйдет под воду». О времени, когда предположительная Америка будет уничтожена, в предсказании ничего не говорится. Ранее «ФедералПресс» писал, что Ванга предсказала страшную болезнь на осень 2022 года.