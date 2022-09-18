Средневековые пророки предсказали уничтожение США

В 2022 году европейцы увидели «голодные камни» – метки, которые в Средневековье были предвестниками засухи, одного из самых страшных явлений того времени. Эксперты рассказали, какая судьба уготована США по пророчествам средневековых пифий.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если увидишь меня, плачь»: такое послание от предков увидели жители Чехии летом 2022 года. Все дело в так называемых «голодных камнях», долгое время служивших европейцам предвестниками засухи, голода и мора», – пишут медиа.

Испещренные датами, надписями и зловещими посланиями валуны показались из рек в Германии, Австрии, Франции, Нидерландах и Италии. В Средневековье они служили маркерами уровня воды. Если их не видно, значит, время относительно благополучное. Но когда они появлялись, люди понимали: пришла засуха. В Центральной Европе, которая столетия назад полностью зависела от урожая, это была страшная катастрофа.

Засуха в Европе 2022 года может стать самой сильной за последние 500 лет, уверены в Еврокомиссии. На сегодня 64% территорий находятся в зоне повышенного риска. Неудивительно, что многие восприняли появившиеся из воды «голодные камни» предвестником скорых бед.

А вот жителям Соединенных Штатов, напротив, стоит опасаться наводнений. По крайней мере, об этом гласит предсказание одной из легендарных средневековых провидиц – немецкой монахини Хильдегарды.