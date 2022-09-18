Кто такая «тургеневская барышня» и почему это давно не комплимент

В разговоре с другими людьми иногда можно услышать фразу «вы прямо тургеневская барышня», сказанную, чтобы якобы подчеркнуть достоинства внешности собеседницы. А ведь на самом деле этот комплимент можно расценить как оскорбление. Что не так с этим термином, читайте в материале «Рамблера».

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В искусстве «тургеневскими барышнями» (или «тургеневскими девушками») называют не только героинь романов самого писателя, но и других женских персонажей из других классических произведений XIX века, а также представительниц прекрасного пола на картинах художников того времени. Из-за подобной распространенности в литературе и искусстве многие считают термин «тургеневская барышня» изысканным комплиментом, который польстит девушке.

В массовом представлении облик «тургеневской девушки» сочетает изящные, но при этом очень выразительные черты: большие глаза, аккуратный нос и золотистые кудри. Правда, люди забывают о том, что сам писатель вкладывал в это понятие. Героини Тургенева даже по меркам того времени не считались классическими красавицами. А иногда описывались как откровенные дурнушки.

Литературные критики всегда подчеркивали, что, описывая своих героинь, Тургенев сознательно делал их явными интровертами с не всегда идеальными чертами лица. В первую очередь писатель делал акцент на глубоком, но страстном характере женщин — на хорошем образовании, интеллектуальной увлеченности и умении беззаветно любить. Так что говорить о внешности девушки, используя эту фразу в качестве комплимента, будет не совсем корректно.