Сколько на самом деле лет даме «бальзаковского возраста»

Знаете ли вы, о какой женщине писал французский писатель Оноре де Бальзак, к которой впервые применили термин «дама бальзаковского возраста»? Рассказываем, сколько на самом деле было лет его героине, в материале «Рамблера».

Чаще всего мы говорим «дама бальзаковского возраста», имея в виду женщину в солидном возрасте с багажом жизненного опыта. Но большинство из нас ошибается: роман «Тридцатилетняя женщина» вдохнул жизнь в это выражение, а его главной героине, эмансипированной виконтессе д’Эглемон, как вы уже догадались, было всего 30 лет. Она отличалась независимостью, самостоятельностью суждения и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода произведения в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Позже это значение термина забылось, а потому исказилось.