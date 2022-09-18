Олимпиада-80: в какую сумму она обошлась СССР

Крупные международные соревнования давно стали фактором глобальной политики. В том числе Олимпийские игры, возрожденные Пьером де Кубертеном как праздник спорта и братства. Обычно итоги Олимпиады подсчитывают, исходя из соотношения золотых, серебряных и бронзовых медалей. Мы рассмотрим Олимпиаду-80 под финансовым углом зрения.[С-BLOCK]

Фото: Русская семерка Русская семерка

Выиграв у США право на проведение Летних Олимпийских игр 1980 года, СССР одержал важную имиджевую победу. Олимпиада в Москве давала возможность показать десяткам тысяч туристов и миллионам телезрителей по всему миру достижения социализма. Поэтому к возведению олимпийских объектов подошли со всей тщательностью, расценивая стройку не только как производственный процесс, но и политически важное мероприятие.

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На олимпийские стройки ежегодно планировалось направлять порядка 700—750 млн рублей. Параметры выдержать не удалось. В 1974-м инвестиции составили чуть больше 350 млн рублей, к 1979 — 1,5 млрд, рассказывает Владимир Коваль в книге «Записки олимпийского казначея». Как заместитель председателя Оргкомитета Олимпиады-80, он отвечал за экономическую сторону вопроса. Цифры подтверждаются и ЦСУ СССР.

Решено было направить в бюджет Олимпиады все деньги от реализации лотереи «Спортлото». Ежегодно ее билеты покупали 7 млн граждан, что давало около 140 млн рублей. В середине семидесятых запустили мгновенную лотерею «Спринт», что принесло еще 368 млн.

Билеты на олимпийские соревнования внутри Советского Союза не были в свободной продаже — их распределяли по профсоюзной линии с 70% дисконтом. Утренние соревнования стоили 2 рубля, на финал можно было попасть за 5—18 рублей.

Зато за рубеж билеты продавались свободно, по номиналу. Дополнительную прибыль приносила конвертация не по биржевому курсу, а по установленному внутри СССР: за 1 рубль — $1,5, английский фунт стерлингов шел за 1,5 рубля. Билеты разлетелись, хотя тираж составил 1,5 млн. Но тут вмешался бойкот Олимпиады, и многие болельщики отказались от поездки. Из Франции вернулось 25 тыс. забронированных билетов, из Японии и Италии — в общей сложности 60 тыс.

Все 6000 посадочных мест велотрека «Крылатское» выкупили американские и западноевропейские болельщики. Не приехал никто. Пустые трибуны — не лучшая картинка для ТВ-трансляции, и в Москве стали реализовывать входные талоны по 30 копеек. Правда, опасались скандала — вдруг туристы, увидевшие, что купленные ими места заняты, поднимут шум и потребуют компенсацию? Обошлось.[С-BLOCK]

Ввод советских войск в Афганистан за полгода до Олимпиады привел к осложнению международной обстановки. Тогдашний президент США Джимми Картер дал советскому руководству время до 20 февраля 1980 года для вывода ограниченного контингента обратно в СССР. Советская армия продолжила оказывать братскую помощь афганскому народу, Советский Союз бойкотировали, что выразилось, в частности, в игнорировании Олимпиады-80 как спортсменами, так и болельщиками. В бойкоте участвовали 65 стран.

«Интурист» сообщал о возвращенных сотнях тысяч билетов практически во всех странах. Мировые телекомпании решили не транслировать Олимпиаду-80, бюджет не досчитался десятков миллионов долларов. Спонсоры, как и поставщики спортивного оборудования и инвентаря, разрывали контракты. Руководитель оргкомитета Олимпиады Игнатий Новиков неоднократно впоследствии подчеркивал, что только «Адидас» выполнил свои обязательства полностью. Кстати, в СССР с 1979 года работал завод, выпускавший лицензионные кроссовки с тремя полосками, которые стали писком моды и жутким дефицитом.