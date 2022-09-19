Как российская семья выпустила цирковых слонов на свободу

На юге России появился первый в стране парк, где люди предоставили цирковым слонам полную свободу. Самые большие сухопутные животные в мире ходят там по лесам, купаются в речках и едят плоды с деревьев. Этот уникальный проект создала и за свой счет ведет семья дрессировщиков Дементьевых-Корниловых, пользующихся поддержкой Росгосцирка. Их цель — сделать окрестности Сочи естественной средой обитания для двух десятков индийских слонов, чтобы те могли выводить потомство, отдыхать между цирковыми сезонами и достойно проводить старость. Глава семьи Андрей Дементьев-Корнилов рассказал «Ленте.ру» об этом грандиозном проекте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Династия Дементьевых-Корниловых работает со слонами более 130 лет, или пять поколений. Ее основатель Иван Филатов владел несколькими гастролирующими зверинцами еще во времена Российской империи. Прадед Андрея Дементьева-Корнилова — Александр Корнилов — написал множество литературы по дрессуре слонов, уходу за ними. Дед — Анатолий Корнилов — гастролировал по всему миру, показывая, на что способен советский цирк. Андрей Дементьев-Корнилов возглавил семью более 20 лет назад после гибели отца в ДТП. Андрею было всего 19 лет. Однако он не бросил дело династии, а наоборот. С тех пор он многократно становился победителем российских и международных фестивалей.

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«Лента.ру»: Как возникла идея создать парк слонов?

Андрей Дементьев-Корнилов: Она формировалась долго. Мы 15 лет подряд в летние дни на выходных вывозили наших животных на природу, чтобы те отдыхали от работы и вообще от нахождения в цирке. В любом городе, где бы ни находились. Брали с собой палатки, полевую кухню, устраивали пикники, и все вместе находились в единении с природой.

Там были только ваша семья и животные?

Да, а потом мы это решили сделать в таком формате, чтобы открыть доступ для других людей. И тогда моя супруга Екатерина организовала весь этот процесс в Сочи.

Мы приехали и опробовали формат сезонного парка слонов год назад. Было, конечно, волнительно: вдруг людям или слонам не понравится? Но страхи оказались напрасными.

Какова конечная цель: дать возможность отдохнуть животным между сезонами в цирках или создать комфортную среду обитания для тех животных, которые уже, скажем так, вышли на пенсию?

В первую очередь, это санаторий для отдыха слонов в нерабочее время и попытка создать хорошие условия для их размножения на территории России. Но тут одно из другого вытекает. Действительно, в нашем парке могут находиться животные на дожитии. Это лучшие условия для достойной старости.

Значит, парк пока сезонный, но станет круглогодичным?

Да, пока это летняя история, но в дальнейшем, когда у нас появится земля на долгосрочной основе, парк будет существовать на постоянной основе.

И что показал прошлый год? Как отдых отразился на состоянии животных?

Хорошо отразился. Единственное, чего мы не ожидали, так это такого большого ажиотажа со стороны людей. Слишком много тех, кто хотел к нам приехать. Приходилось даже дозировать общение, чтобы у животных оставалось личное пространство.

Важно, что в этом парке мы не заставляем слонов ничего делать, в том числе катать людей, — животные делают, что хотят. Люди же наблюдают за ними как бы в естественной среде обитания

Это, вероятно, очень необычное зрелище: гуляющие без барьеров и вольеров слоны.

Да, возникает ощущение, что ты где-то в джунглях, в документальном фильме Discovery.

Вы брали пример с какого-то другого, уже существующего проекта? Как вы рассчитывали оптимальное пространство, необходимое для каждого животного, для парка в целом?

Есть законодательные акты, которые регулируют процесс организации зоопарков или зоосадов, где указано, какие площади необходимы. Мы руководствовались ими, а еще своим опытом, практикой предыдущих лет.

А место как подбиралось?

Нам очень понравилось село Ахштырь, которое находится между Адлером и Красной Поляной. Мы там провели первый наш парковый сезон и надеемся вернуться снова.

Там горный рельеф, водоемы с естественными ключами подводными, трава, деревья и другая растительность — все подходит для наших слонов.

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В Сочи субтропический климат, который соответствует естественной среде обитания индийских слонов. Здесь возможно круглогодичное проживание слонов из-за мягкой и непродолжительной зимы.

А сейчас базируетесь тоже возле Сочи, но в районе 33 водопадов?

Да, это тоже очень красивое место.

То, что Сочи подходит для круглогодичного проживания слонов, — это пока просто ваша догадка?

Нет, в разгар пандемии — в 2020 году — мы с животными целый год пробыли в Сочи и на себе прочувствовали изменение температуры и погодных условий весной, летом, осенью и зимой. Кроме того, мы познакомились здесь с людьми, которые затем поддержали нас в реализации проекта парка слонов.

Как на ваше начинание отреагировали зоозащитники? Много ли было критики?

Когда ты чувствуешь, что делаешь хорошее дело, то особо не обращаешь внимание на неконструктивную критику или отзывы. На практике с какой-либо критикой мы особо не столкнулись.

Вы ведете прямые эфиры, где отвечаете на вопросы подписчиков. На одном из них объяснили, что у одной из ваших слоних болячки перед ушами не из-за ударов палками, а из-за закупорки желез, которые выделяют жидкость в определенный период. Все-таки много тонкостей в вашем деле, о которых простым обывателям неизвестно.

Да, мы постоянно ведем разъяснительную работу, рассказываем про наших животных, образ их жизни. Кроме того, для нас важно иметь обратную связь с людьми, которые у нас побывали. Мы анализируем их отзывы.

Сколько слонов сейчас находится в вашем парке? Откуда они?

Пока их двое. Эти животные принадлежат компании Росгосцирк, без которой наша идея не воплотилась бы в жизнь. В дальнейшем, повторюсь, когда у нас будет земля в долгосрочной аренде, мы сможем взять больше животных.

Расскажите немного о слонах, живущих сегодня в России. Много ли их и кто ими владеет? Насколько сплоченным является это сообщество?

Слонов не так много в России. Точного числа я вам не назову. Знаю о 19 особях. Если будет время, возможно, вспомню о других. Они в основном живут в зоопарках. Еще слоны есть у семьи Дуровых. Один слоненок есть в цирке братьев Запашных. Что касается сообщества, то есть Евразийская ассоциация зоопарков и аквариумов, аналогичная Европейская ассоциация. У них есть программы по обмену животными, по размножению редких диких видов. Слоны на сегодняшний день являются редкими краснокнижными животными.

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Даже в Индии их немного?

Нет, особенно популяция пострадала в Индонезии. Там вырубка лесов идет беспощадная. Уже 70 процентов территории лишено леса.

А в чем проблема их размножения? В зоопарках этого добиться не получается?

Получается, но для этого должны быть соблюдены многие условия. Кроме того, самцы бывают агрессивными, видят во всех мужчинах соперников, и потому должны находиться отдельно.

В вашем парке условия для размножения будут оптимальными?

Да, надеюсь. Что касается комфорта, то у слонов здесь есть большая территория и полная свобода действий. Они ходят в лес, на речку, едят плоды с деревьев.

То есть это больше похоже на африканские национальные парки?

Да, скорее всего.

А есть санатории для слонов где-нибудь за рубежом?

Я знаю, что в Таиланде есть парк, где воспитываются маленькие слонята, оставшиеся без мам. Там их около 300. Этот проект работает под патронажем государства.

В России таких санаториев, как у нас, точно больше нет, и он может быть весьма полезным не только для животных, но и для развития туризма.

Кто финансирует ваш проект?

Это наши частные вложения, а еще поддержка со стороны государственной компании Росгосцирк: она нам доверяет уход за своими животными, их содержание.

В какой форме должен, на ваш взгляд, существовать парк слонов, если удастся сделать его круглогодичным?

Думаю, что все-таки это должно быть частное предприятие с государственной поддержкой. Когда ты ощущаешь на себе конъюнктуру рынка, то понимаешь, как можно улучшить условия, чтобы он был интересен для всех.

К тому же не хочется создавать дополнительную нагрузку на государство в такое непростое время для России.

Какую-то поддержку со стороны региональных или федеральных властей вам оказывают?

Нет, пока еще нет. Но есть заинтересованность в нашем развитии у организаций, которые сотрудничают с «Сириусом» в области детского образования.

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Но мы не нуждаемся в какой-то особенной помощи. Мы готовы брать на себя ответственность за организацию и работу парка, наша династия имеет достаточно опыта и сил для этого.

Сколько поколений вашей семьи работают с этими животными?

Пять. Еще прапрадед вел работу со слонами. Сперва это были зверинцы, которые гастролировали по городам. Люди просто приходили смотреть на животных в загонах. Потом появился аттракцион «Слоны и танцовщицы». Он уже находился полностью на дотации государства. Мы много ездили, представляли советский цирк за рубежом.

Насколько сильно изменилась работа со слонами за эти многие десятилетия?

Поменялся стиль самой дрессуры. Если раньше демонстрировалось преобладание человека над животным, его доминирование, то сейчас уже мы показываем и доносим до зрителей, что есть форма общения с животным на равных, которая напоминает медитацию. Это основная линия нынешней эстетической дрессуры

Ваши дети тоже осваивают это ремесло?

Да, конечно. Они находятся рядом с нами, видят, как мы работаем с животными. Выбор, конечно, за ними, но то, что они получат от нас все необходимые знания, — это однозначно.

А когда слон возвращается в цирк после отдыха в вашем парке, где глотнул свободы, его поведение не изменяется? Не дичает ли он?

Нет, они очень разумные животные и социальные. Слоны могут быть благодарными за такой опыт.

Они, как и люди, воспринимают саму концепцию отпуска?