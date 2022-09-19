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2 часа назад

Принц Уильям рассказал о жизни королевских корги после смерти Елизаветы II

Газета.Ruиещё 5

Принц Уильям ответил на вопросы подданных о домашних питомцах Елизаветы II. Об этом сообщает US Weekly.

Принц Уильям рассказал о жизни корги после смерти Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Один из пришедших на прощание с Елизаветой II подданных задал вопрос принцу Уильяму: "А как поживают любимые корги покойной королевы?".

На что принц незамедлительно ответил:

"Я видел их на днях. За ними хорошо присматривают. Это два очень дружелюбных корги. У них хороший дом, о них очень хорошо заботятся".

Перед смертью у королевы было четыре любимые домашние собаки: два корги, один дорги по имени Кэнди и кокер-спаниель по кличке Лисси. Оба корги королевы стали официальными жителями Букингемского дворца в 2021 году и были подарены ее сыном принцем Эндрю. Муик, названный в честь красивого места возле замка Балморал, был подарен в феврале, а ее последний корги, которого, предположительно, зовут Сэнди, был подарен на день рождения в июне.

Истории,Елизавета II,принц Уильям,
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