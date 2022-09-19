Принц Уильям рассказал о жизни корги после смерти Елизаветы II

"Я видел их на днях. За ними хорошо присматривают. Это два очень дружелюбных корги. У них хороший дом, о них очень хорошо заботятся".

Перед смертью у королевы было четыре любимые домашние собаки: два корги, один дорги по имени Кэнди и кокер-спаниель по кличке Лисси. Оба корги королевы стали официальными жителями Букингемского дворца в 2021 году и были подарены ее сыном принцем Эндрю. Муик, названный в честь красивого места возле замка Балморал, был подарен в феврале, а ее последний корги, которого, предположительно, зовут Сэнди, был подарен на день рождения в июне.