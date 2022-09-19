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56 минут назад

Китайские ученые обнаружили на Марсе следы океана

Клопс.Ru

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1», запущенная в июле 2020 года Китайским национальным космическим управлением, нашла на Марсе следы воды. Это подтверждает гипотезу о существовании в прошлом на Красной планете океана пишет газета «Синьхуа».

Китайские ученые обнаружили на Марсе следы океана
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

С помощью спектрального анализа недалеко от места посадки марсоход «Чжучжун» в пластинчатых породах обнаружил водосодержащие минералы. По мнению исследователей, на этом месте примерно 1 млрд лет был океан. Об этом также свидетельствует рельеф местности, где работает ровер.

Китайский марсоход «Чжужун» преодолел 410 м по поверхности Красной планеты. Аппарат изучает грунт, ионосферу и климат.

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