Китайские ученые обнаружили на Марсе следы океана

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1», запущенная в июле 2020 года Китайским национальным космическим управлением, нашла на Марсе следы воды. Это подтверждает гипотезу о существовании в прошлом на Красной планете океана пишет газета « Синьхуа ».

С помощью спектрального анализа недалеко от места посадки марсоход «Чжучжун» в пластинчатых породах обнаружил водосодержащие минералы. По мнению исследователей, на этом месте примерно 1 млрд лет был океан. Об этом также свидетельствует рельеф местности, где работает ровер.