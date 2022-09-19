Китайские ученые обнаружили на Марсе следы океана

Межпланетная станция «Тяньвэнь-1», запущенная в июле 2020 года Китайским национальным космическим управлением, нашла на Марсе следы воды. Это подтверждает гипотезу о существовании в прошлом на Красной планете океана пишет газета «Синьхуа».
С помощью спектрального анализа недалеко от места посадки марсоход «Чжучжун» в пластинчатых породах обнаружил водосодержащие минералы. По мнению исследователей, на этом месте примерно 1 млрд лет был океан. Об этом также свидетельствует рельеф местности, где работает ровер.
Китайский марсоход «Чжужун» преодолел 410 м по поверхности Красной планеты. Аппарат изучает грунт, ионосферу и климат.