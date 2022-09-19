Когда впервые улыбнулся смайлик

Человечество вступает в эпоху сплошной цифровизации, общение на расстоянии уже не является чем-то из области фантастики, мы получаем ежедневно электронные письма, передаём мгновенные сообщения. Причём они появились даже раньше, чем мобильная связь. Но текст совершенно не передаёт эмоции человека и эту функцию взяли на себя специальные обозначения, которые стали настолько популярными, что 19 сентября теперь отмечается День смайлика.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Чтобы усвоить информацию человеку необходимо задействовать практически все органы чувств, только в этом случае он получит её в максимально полном объёме. Самый оптимальный вариант – присутствовать самому и всё увидеть собственным глазами. А также услышать и даже унюхать. Аромат морского берега или звездной южной ночи сильно отличается от пейзажей средней полосы. Кстати, запах – пока единственное, что не научились передавать на расстоянии.

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Но присутствовать всегда и везде одновременно невозможно, а значит люди всегда будут обмениваться информацией. Именно на потребности человека в информации построена, например, журналистика, хотя и не только. Только полная и объективная информация позволяет каждому отдельному человеку принимать максимально правильные решения.

Наиболее полный спектр выразительных средств дают сейчас кино и телевидение – звук, картинка, текст, интонация. На радио уже только звук и интонация. В тексте – исключительно слова. Но интонация играет гигантскую роль и несет фантастически огромную эмоциональную нагрузку. От того как мы произнесли фразу ее смысл может оказаться с точностью до противоположного.

В текстах, кроме вопросительных и восклицательных знаков, её нет. А значит слова каждый может прочитать так, как они ему увиделись в данный момент. Каждый сам придаст чужому сообщению любую окраску. В результате совершенно серьезное сообщение может быть прочитано с издевательской интонацией, и она приписана автору, который сроду ничего подобного не предполагал. Это может привести к обидам и даже разрыву отношений навсегда.

И вот тут на помощь и приходят смайлики.

Веселая рожица изобретение не вчерашнего дня, как могут подумать молодые люди, родившиеся с гаджетом в руках. Доказательством тому служат археологические находки. Так относительно недавно, в 2017, на территории современной Турции был обнаружен хетский керамический кувшин II тысячелетия до нашей эры, на котором была нацарапана всем знакомая мордочка. Если кто окажется в Новгороде Великом, где сохранились церкви еще домонгольской постройки, то обнаружат там на стенах надписи, которые мы частенько встречаем и у себя в подъездах, и тоже увидят улыбку от далекого предка-хулигана.

Ученые и просто образованные люди прошлого часто оставляли пометки на полях книг, которые выражали их отношение к написанному и часто это были знаки, которые мы сейчас определили бы как смайлики. Даже музыканты их вовсю использовали, поскольку одни и те же ноты можно сыграть грустно или повеселее. Так делал чешский композитор Эрвин Шульхоф, подсказывая музыкантам как надо играть его произведения. А писатель Владимир Набоков в 1969 году предложил ввести знак положеной в виде улыбки скобки официально.

Тот смайлик, к которому мы привыкли сейчас, в 1963 году придумал американский художник Харви Болл и это тоже случилось еше в докомпьютерную эпоху. Именно он сделал овальные глаза, добавил черточки на уголках улыбки и окрасил это все в желтый цвет. Как художник Болл знал, что желтый цвет человеческий глаз воспринимает лучше всего. Вначале таким образом украсили простые канцелярские кнопки, которые мгновенно стали популярными. А уже через пару лет смайлик можно было увидеть на футболках, кепках и прочей продукции. Стали их использовать и в газетах, помечая позитивные новости.

Название «смайлик» появилось в Европе, когда в 1972 году Франклин Лауфрани представил уже ставшего популярным в Америке изображение аудитории Старого Света. Тут тоже все оказалось просто – слово smiley в английском языке означает «улыбающийся». Но как видим, потребовалось 10 лет, чтобы такое очевидное название прикрепилось к желтой рожице.

А вот текстовый вариант рисунка в 1982 году придумал Скотт Фалман, он предложил писать его так : — ) Второе название такого смайлика – эмотикон, но оно не очень-то прижилось. Наверное, слово оказалось слишком громоздким для такого веселого и легкого изображения.

Стоит заметить, что все попытки зарегистрировать авторские права на смайлики окончились неудачей. Было бесчисленное множество судебных заседаний и разбирательств, но юстиция так и не смогла найти решения и в конечном итоге объявила, что это достояние всего человечества. Некий древний хет нацарапавший смайлик на кувшине 3700 лет назад с ними точно бы согласился.