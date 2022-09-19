Михайлов день: что нельзя делать 19 сентября

19 сентября 2022 года православные верующие отмечают Михайлов день. В этот день принято вспоминать о чуде, которое сотворил архангел Михаил и о спасении храма, который пытались уничтожить язычники.
Подробнее о том, чем стоит заниматься в этот день и на какие приметы нужно обратить внимание – в материале "Рамблера".
19 сентября не стоит усердно работать. По возможности, лучше вообще отказаться от активного физического или умственного труда. В противном случае, можно наделать много ошибок. Вместо работы лучше уделите внимание своим близким и проведите этот день с семьей. Считается, что если отсутствовать в этот день слишком долго, в будущем ждут ссоры и скандалы с домочадцами.
В Михайлов день запрещается мыть голову, чтобы не вымыть из головы весь ум.
Хлеб нельзя ни употреблять, ни печь – это грозит проблемами со здоровьем.
Воздержитесь 19 сентября от дальних поездок. Долгая дорога будет сопряжена с неприятностями.
Если на Михайлов день на ветках деревьев появился иней – к снежной зиме.
Туман утром 19-го сентября сулит теплую погоду в ближайшие дни.
Если вечером синие облака на небе, это к переменчивой погоде.