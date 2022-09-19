Михайлов день: что нельзя делать 19 сентября

19 сентября 2022 года православные верующие отмечают Михайлов день. В этот день принято вспоминать о чуде, которое сотворил архангел Михаил и о спасении храма, который пытались уничтожить язычники.

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Подробнее о том, чем стоит заниматься в этот день и на какие приметы нужно обратить внимание – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

19 сентября не стоит усердно работать. По возможности, лучше вообще отказаться от активного физического или умственного труда. В противном случае, можно наделать много ошибок. Вместо работы лучше уделите внимание своим близким и проведите этот день с семьей. Считается, что если отсутствовать в этот день слишком долго, в будущем ждут ссоры и скандалы с домочадцами.

В Михайлов день запрещается мыть голову, чтобы не вымыть из головы весь ум.

Хлеб нельзя ни употреблять, ни печь – это грозит проблемами со здоровьем.

Воздержитесь 19 сентября от дальних поездок. Долгая дорога будет сопряжена с неприятностями.

Приметы

Если на Михайлов день на ветках деревьев появился иней – к снежной зиме.

Туман утром 19-го сентября сулит теплую погоду в ближайшие дни.