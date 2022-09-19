7 вопросов из "Своей игры", на которые ответят только эрудиты

"Своя игра" – одна из самых популярных телевикторин на российском телевидении. Программа выходит в эфир уже 26 лет, и все еще не сбавляет обороты. За эти годы игрокам приходилось отвечать на сотни самых разных вопросов. Подробнее о самых каверзных из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из телеперадачи "Своя игра" Кадр из телеперадачи "Своя игра"

1. В акваторию Чёрного моря эти моллюски пришли из Средиземного и Азовского морей. В позапрошлом веке ими не брезговали лишь аджарские бедняки, ныне этот продукт — деликатес. Назовите его.

2. В кино драки обычно озвучивают ударами кулака по кочану капусты или куску сырого мяса; этот звук — стуком пластиковых стаканчиков. Какой?

3. Футболистам хулиганам судья показывает жёлтую карточку, недисциплинированным игрокам в хоккей на траве — карточку такого цвета. Какого?

4. Это самое крепкое сухожилие нашего тела способно выдержать нагрузку в 6 8 раз превышающую вес тела, но всё-таки достаточно уязвимо к травмам. Назовите его.

5. Писатель Томас Харрис поведал: прототипом жуткого персонажа его тетралогии стал врач, сидевший в тюрьме мексиканского города Монтеррей. Что это за герой?

6. The Beatles стала первой в истории группой, напечатавшей на обратной стороне обложки альбома именно это. Что?

7. Заменив белый фосфор на красный, шведский химик Йохан Лундстрем сделал это изобретение безвредным для здоровья. Какое?

Ответы