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3 часа назад

7 вопросов из "Своей игры", на которые ответят только эрудиты

Мира Маркина

"Своя игра" – одна из самых популярных телевикторин на российском телевидении. Программа выходит в эфир уже 26 лет, и все еще не сбавляет обороты. За эти годы игрокам приходилось отвечать на сотни самых разных вопросов. Подробнее о самых каверзных из них – в материале "Рамблера".

7 вопросов из "Своей игры", на которые ответят только эрудиты
Фото: Кадр из телеперадачи "Своя игра"Кадр из телеперадачи "Своя игра"

1. В акваторию Чёрного моря эти моллюски пришли из Средиземного и Азовского морей. В позапрошлом веке ими не брезговали лишь аджарские бедняки, ныне этот продукт — деликатес. Назовите его.

2. В кино драки обычно озвучивают ударами кулака по кочану капусты или куску сырого мяса; этот звук — стуком пластиковых стаканчиков. Какой?

3. Футболистам хулиганам судья показывает жёлтую карточку, недисциплинированным игрокам в хоккей на траве — карточку такого цвета. Какого?

4. Это самое крепкое сухожилие нашего тела способно выдержать нагрузку в 6 8 раз превышающую вес тела, но всё-таки достаточно уязвимо к травмам. Назовите его.

5. Писатель Томас Харрис поведал: прототипом жуткого персонажа его тетралогии стал врач, сидевший в тюрьме мексиканского города Монтеррей. Что это за герой?

6. The Beatles стала первой в истории группой, напечатавшей на обратной стороне обложки альбома именно это. Что?

7. Заменив белый фосфор на красный, шведский химик Йохан Лундстрем сделал это изобретение безвредным для здоровья. Какое?

Ответы

1 – мидии, 2 – стук копыт, 3 – зеленый, 4 – ахиллово сухожилие, 5 – Ганнибал Лектер, 6 – тексты песен, 7 – спички.

Истории,Томас Харрис,Ганнибал Лектер,
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