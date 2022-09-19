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1 час назад

Израильские археологи обнаружили погребальную пещеру эпохи Рамзеса II

Газета.Ru

Археологи обнаружили в национальном парке Пальмахим в Израиле погребальную пещеру времен древнеегипетского фараона Рамзеса II. Работа ученых из Израильского управления древностями была опубликована на сайте организации.

Археологи обнаружили погребальную пещеру эпохи Рамзеса II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пещера была обнаружена в ходе инцидента, когда механический экскаватор обрушил ее крышу. Археологи спустились в просторную квадратную пещеру по лестнице и обнаружили в ней десятки глиняных сосудов самых разных форм и размеров, относящихся ко времени правления древнеегипетского царя Рамзеса II, который умер в 1213 году до нашей эры.

Эти предметы были погребальными подношениями для сопровождения умершего в загробную жизнь. Кроме того, в углу пещеры также был найден почти неповрежденный скелет. Пещера была вновь запечатана и находится под охраной, пока разрабатывается план ее раскопок.

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