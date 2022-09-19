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37 минут назад

Королевских корги и лошадь вывели попрощаться со своей хозяйкой Елизаветой II

Газета.Ruиещё 1

Любимые животные королевы Елизаветы II, два корги и лошадь, были выведены на улицу во время траурной процессии в Виндзоре. Об этом пишет The Guardian.

Королевских корги и лошадь вывели попрощаться с Елизаветой II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Почтить память королевы во время траурной процессии в Виндзоре вывели ее домашних животных. У подножья Виндзорского замка были запечатлены две собаки Елизаветы II породы корги по кличке Мьюик и Сэнди. Их поприветствовать подошел средний сын королевы, принц Эндрю.

На Длинной аллее, ведущей к Виндзорскому замку, стояла вороная лошадь Елизаветы II, которую держал коновод. В последние несколько лет Елизавета II была не раз замечена верхом на лошади по кличке Эмма. Сегодня, 19 сентября, Елизавета II будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Погребение в часовне пройдет в закрытом формате. На церемонии будут присутствовать только члены королевской семьи.

Истории,Елизавета II,
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