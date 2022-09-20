Клиентка едва не ослепла после популярной процедуры у косметолога

Меган Фрэнсис из Англии едва не ослепла после популярной процедуры у косметолога. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно информации, 14 декабря 2021 года клиентка записалась на коррекцию и окрашивание бровей к косметологу, которая работала на марке Superdrug. Известно, что данный бренд принадлежит одноименному британскому ретейлеру товаров, предназначенных для здоровья и красоты.

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Так, по словам 23-летней жительницы Англии, спустя три дня после процедуры у нее началась аллергическая реакция: она начала ощущать жжение в области бровей и по всему лицу. Кроме того, ее лицо распухло настолько, что она не могла видеть. «Это было так больно и так страшно. Я понятия не имела, что со мной происходит», — поделилась она своими воспоминаниями. После случившегося ее отвезли в больницу, где в палате неотложной помощи медики нанесли ей на лицо и дали антибиотики, поясняет пострадавшая. При этом женщина отметила, ее мать постоянно красит брови косметикой названного бренда, и она не могла подумать, что с ней может произойти что-то подобное.

Вдобавок британка объяснила, что перед манипуляцией косметолог не задавала никаких вопросов и не провела патч-тест на наличие аллергической реакции на продукт. «Это было очень торопливо. Она усадила меня в кресло и сразу начала окрашивание, не задавая никаких вопросов и не проверяя, нет ли у меня аллергии», — сказала она.

В заключение Фрэнсис рассказала, что она до сих пор проходит лечение и ее 25-летний муж подал официальную жалобу на представителей бренда Superdrug. В свою очередь они предложили британке возврат средств за процедуру и заявили, что все косметологи, которые работают с их косметикой, имеют высокую квалификацию.