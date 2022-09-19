Ученые: Эпидемии и инфекции привели к вымиранию трех цивилизаций

Около четырех тысяч лет назад на планете вымерли три важнейшие цивилизации, причем почти одновременно. К этому могли привести эпидемии различных вирусных заболеваний, считают ученые немецкого Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

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К такому мнению специалисты пришли, изучив древние захоронения. Во многих из них были обнаружены ДНК патогенов: чумы и брюшного тифа, сообщает Planet Today.