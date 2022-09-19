Ученые: Эпидемии и инфекции привели к вымиранию трех цивилизаций

Около четырех тысяч лет назад на планете вымерли три важнейшие цивилизации, причем почти одновременно. К этому могли привести эпидемии различных вирусных заболеваний, считают ученые немецкого Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.
К такому мнению специалисты пришли, изучив древние захоронения. Во многих из них были обнаружены ДНК патогенов: чумы и брюшного тифа, сообщает Planet Today.
Антропологи не исключают, что болезни наряду с голодом в неурожайные годы из-за засухи могли уничтожить несколько цивилизаций бронзового века. Причем чума вплоть до середины XIV века была причиной всех наиболее массовых эпидемий.