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1 час назад

Эпидемии и инфекции привели к одновременному вымиранию трех древних цивилизаций

Слово и Дело

Около четырех тысяч лет назад на планете вымерли три важнейшие цивилизации, причем почти одновременно. К этому могли привести эпидемии различных вирусных заболеваний, считают ученые немецкого Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Ученые: Эпидемии и инфекции привели к вымиранию трех цивилизаций
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

К такому мнению специалисты пришли, изучив древние захоронения. Во многих из них были обнаружены ДНК патогенов: чумы и брюшного тифа, сообщает Planet Today.

Антропологи не исключают, что болезни наряду с голодом в неурожайные годы из-за засухи могли уничтожить несколько цивилизаций бронзового века. Причем чума вплоть до середины XIV века была причиной всех наиболее массовых эпидемий.

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