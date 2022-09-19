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52 минуты назад

Яичный порошок оказался средством борьбы с голодом в мире

Ferra.ru

Более 825 миллионов человек во всём мире страдают от плохого питания. Новое исследование показало простой способ помочь остановить голод и недоедание. Нужен всего лишь яичный порошок.

Яичный порошок оказался средством борьбы с голодом в мире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные выяснили, что яичный порошок обладает большим потенциалом для улучшения питания детей в бедных районах. По сравнению с цельным яйцом яичный порошок содержит меньше незаменимых жирных кислот, но при этом содержит большое количество витаминов, незаменимых аминокислот и других важных микроэлементов. Кроме того, яичный порошок можно долго хранить без консервантов. Его также легко транспортировать на большие расстояния, готовить и добавлять в другие продукты.

«Исследования показывают, что добавление одного яйца в день к прикорму может помочь снизить частоту недостаточного веса у детей старшего возраста на 74%, а также противодействовать так называемому эффекту "задержки роста"», — отметили ученые.

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