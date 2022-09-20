20 лет с момента трагедии съемочной группы Бодрова-младшего

20 лет назад в Кармадонском ущелье от ледника Колка откололась огромная глыба, при ее сходе погибли и пропали без вести 125 человек. В их числе – съемочная группа фильма «Связной» и режиссер Сергей Бодров-младший. Сегодня в Северной Осетии вспоминают жертв природной катастрофы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Чермен Улубиев.

Фото: Мир24 Мир24

На манеже конного театра «Нарты» представление «Легенды возвращаются». Много лет коллектив не мог оправиться от трагедии. При сходе ледника Колка погибли семеро актеров-конников и лошади. Они должны были сниматься у Сергея Бодрова.

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Колоритная внешность и умение держаться в седле – кастинг у Сергея Бодрова актер конного театра Виктор Засеев прошел сразу. Он мечтал сниматься в кино, и сценарий последнего дня своей жизни словно написал заранее.

«Я уйду на охоту и потеряюсь где-то там. Провалюсь в ледовую трещину. Сыновья прилетят на самолете. И ты покажешь: «Где-то тут примерно погиб ваш отец». Ну, и камень какой-нибудь найдешь большой»,

– рассказала вдова Виктора Засеева Лейла Теблоева.

Трагедия произошла 20 сентября 2002 года. От ледника Колка откололся огромный кусок. При падении ледяной глыбы энергия удара сравнялась со взрывом шести водородных бомб. Сейсмостанции зафиксировали среднюю скорость потока камней и льда 360 километров в час. Эксперты говорят: такие трагедии свидетелей не оставляют.

«Масса в пределах 100 с лишним миллионов тонн плашмя упала в тыл ледника Колка. Было выбито примерно две трети общего объема льда, и вся эта масса полетела как гранулированная среда вниз по долине»,

– пояснил доктор геолого-минералогических наук, профессор Игорь Васьков.

Селевой поток сносил все на своем пути. Пройдя десятки километров, ледово-каменная лавина разрушила базы отдыха, дороги и поселки. Спастись и выжить в этой трагедии было невозможно. Но люди все равно верили.

Этот тоннель на пути следования ледника оставался последней надеждой. Родственники и друзья пропавших без вести верили, что здесь люди могли укрыться от стихии. 20 лет назад над ним было около 100 метров каменно-ледовой массы. Организовали крупномасштабную поисковую операцию. Чтобы добраться до тоннеля и получить хоть какую-то информацию, сверху пробуривали скважины.

Родственники и добровольцы разбили в ущелье полевой лагерь. Верили, что в тоннеле могли остаться полости с кислородом. Полтора года они бурили шурфы во льду. И только на двадцатый раз попали в тоннель, заполненный водой. Останков людей там не обнаружили.

У того тоннеля теперь стихийный мемориал. Поклонники установили памятную доску с именами актеров конного театра «Нарты» и режиссера Сергея Бодрова. Фанаты «Брата» едут сюда со всей страны.

«Он был близок к народу. Он был его голосом того периода. Как в свое время Цой, наверное, Сергей был таким же. Только один от кино, другой от музыки»,

– сказала туристка Мария Петухова.

«Это просто легендарные фильмы. В них нет какой-то режиссерской гениальности, сюжета какого-то неимоверного, просто это российская действительность в определенный промежуток времени»,

– добавил турист Захар Кононов.

Один из солистов сегодняшних «Нартов» – Казбек Багаев. Он тоже должен был ехать в злосчастную поездку. Но его дважды словно уберегал ангел-хранитель. За несколько дней до трагедии Казбек покрестился.

«Не было у меня такой причины, что мне надо сделать что-то важное, кто-то меня ждет или я кому-то что-то пообещал. Нет! Я просто в первый раз вылез из машины. Во второй раз я должен был поехать и тоже не поехал. Тоже не могу найти этому объяснение»,

– сказал Казбек Багаев.

Сегодня на месте трагедии стоит принесенный ледником огромный валун. Так, как это и предвидел актер Виктор Засеев. К этому камню каждый год приходят родные и друзья погибших.