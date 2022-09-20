Почему советские спецназовцы в Афганистане носили «душманскую» шапку

В сравнительно небольшой отечественной публицистической историографии паколя («пуштунки») применительно к ее использованию советскими военнослужащими в Афганистане во время войны 70–80-х годов ХХ века, чаще всего упоминается о ношении данного головного убора спецназовцами ГРУ.

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Сегодня паколь в России можно приобрести на интернет-аукционах, а в Афганистане эту шапку, по форме напоминающую блин, туристам продают за 2 доллара.

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Поможет всегда – и в жару, и в холода

Донецкий публицист Михаил Жирохов в своем документальном исследовании о применения боевой авиации в Афганистане приводит и описание «пуштунки» с объяснением ее популярности у советских военнослужащих: неприглядный на вид паколь летом хорошо спасал от зноя, а зимой от холода. Особой популярностью неизменный душманский головной убор пользовался у наших спецназовцев, которые предпочитали носить «пуштунку» вместо штатных кепи или панам – в особенности во время патрульных рейдов в «зеленке».

Непременный атрибут для разведчиков и диверсантов

Авторы книг о действиях спецназа ГРУ во время пребывания в Афганистане ограниченного контингента советских войск Виктор Попенко и Александр Сухолесский, описывая причины популярности паколя у наших военнослужащих, говорят, что их, причин, в сущности, было две: практичность этой шапки и необходимость внешне походить на моджахедов.

В книге Попенко «Секретные инструкции спецназа ГРУ» автор упоминает об особенности экипировки и оснащения спецгрупп главразведуправления – их участники при выполнении рейдов в районы возможного расположения противника должны были быть внешне почти неотличимы от душманов, а без использования элементов афганской национальной одежды этого добиться невозможно. Для комплектования подобных отрядов старались подбирать смуглолицых бойцов из кавказских или среднеазиатских республик.

Паколь («пуштунка») – непременный атрибут такого переодетого спецназовца. Этот популярный головной убор широко распространен у пуштунов, нуристанцев и таджиков, в Афганистане его чаще всего носят в центре, на юго-востоке или северо-востоке страны. «Пуштункой» пакуль называют из-за того, что в Пакистане его носят только пуштуны.

Паколь советские военнослужащие на самом деле оценили еще и как всепогодный головной убор. При его изготовлении афганцы используют либо овечью шерсть, либо хлопок. Такой «блин» – отличный защитник от жары – в Афганистане температура воздуха уже в апреле может доходить до + 37 , в июне же в Кабуле она превышает + 40 . А если паколь развернуть, то он послужит теплой шапкой в мороз. Афганистан, конечно, не Сибирь, но до - 5 январская дневная температура в отдельных районах страны опуститься может.

По утверждению Александра Сухолесского, спецназовцам настолько полюбился паколь, что кое-кто из них и спустя десятилетия после окончания афганских командировок продолжал его носить дома, в Интернете есть фото ветеранов спецназа в «пуштунках».