Главархив поделился меню с 800-летия столицы

В 1947 году столица отмечала свое 800-летие, которое было для города во всех смыслах серьезным испытанием. В советскую столицу на ее юбилей съезжались сотни делегатов со всех концов страны. Никогда еще в СССР не проводили подобные торжества, так что организация праздника должна была превосходить по уровню все, что только мог пожелать взыскательный гость столицы. И не в последнюю очередь это требование касалось питания. Сложность заключалась в том, что в Москве действовала еще карточная система и продовольственное снабжение было нормировано. Моссовету в числе прочих предъюбилейных хлопот пришлось решать и такую проблему, свидетельство чему – распоряжение «О питании гостей, приглашенных из союзных и автономных республик на празднование 800-летия г. Москвы», принятое как раз в сентябре 1947 года, в дни праздника.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Прежде всего было решено взять на учет всех прибывающих делегатов от союзных и автономных республик и выдать им на период пребывания в столице единообразные талоны на питание, подготовкой и выдачей которых занимался Общий отдел Мосгорисполкома. На момент издания распоряжения Моссовета в столицу в составе организованных делегаций прибыло 410 человек, которых и взяли на довольствие. Каждый прибывший делегат мог рассчитывать на ежедневное четырехразовое питание по специальной пайковой норме на 250 рублей в сутки на человека. Столовались все делегации либо в гостинице «Киевская» (160 человек), либо в ресторане «Метрополь» (250 человек).

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Московские власти стремились продемонстрировать изобилие материальных ресурсов в столице, поэтому рацион для делегатов отличался обширностью. На сутки каждый гость получал в свое распоряжение по полкило мяса или птицы, по полкило картофеля и по 700 граммов хлеба (фактически на день выделялось две буханки или два батона). К этому можно добавить по пол-литра молока и по 600 граммов овощей и свежих фруктов, 125 граммов масла и по три яйца ежедневно, а также прочие милые вкусности, вроде 75 граммов сыра, 200 грамм кондитерских изделий. А так как люди прибыли поздравить столицу СССР с юбилеем, для поднятия настроения каждому предлагалось по 500 мл вина и по три бутылки пива. Ведущие здоровый образ жизни могли предпочесть пиву фруктовые воды и соки, благо их выделялось по пять бутылок на человека в день, так что жажда делегатов не мучила. А для тех, кто не мог жить без другой вредной привычки, за счет Моссовета выделялось на день по коробку спичек и по пачке папирос.

Снабжение делегатов было налажено на вполне достойном уровне, но столичные власти на этом не остановились. После окончания торжеств всех гостей при их отбытии в родные республики снабдили на дорогу сухим пайком из колбасных изделий, сыра, хлеба, кондитерских изделий, консервов с учетом длительности их пребывания в пути.