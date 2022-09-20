Как фермера догнала пуля, выпущенная 20 лет назад

Случай, произошедший с американцем Генри Зигландом, известен миру более ста лет. В истории его жизни и смерти сплелись злой рок и невероятное стечение обстоятельств. Хотите узнать ее? “Рамблер” расскажет.

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В начале XX столетия фермер из Хани-Гроув (находится в Техасе) бросил свою тогдашнюю девушку Мэйси Тичнор. Этим мужчиной и был Генри Зигланд. Мэйси не смогла пережить такой поворот судьбы и лишила себя жизни.

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У Мэйси был брат. Разгневанный тем, как Генри обошелся с сестрой, он взял на себя смелость отомстить. Мужчина пришел в дом “виновного” и выстрелил в него. Понимая, что за преступлением последует наказание, отмщенный брат направил пистолет на себя.

Удивительно, но в этой драме, достойной Шекспира, остались выжившие. Генри Зигланд оказался ранен, но не убит. Выстрел брата Мэйси лишь задел мягкие ткани его тела. Затем пуля вонзилась в ствол дерева, которое росло за спиной Генри. Совсем скоро мужчина забыл о произошедшем. Он вспоминал о Мэйси и ее брате лишь в одиночестве, за стаканом крепкого виски.

Что ж, перенесемся на двадцать лет вперед, когда Генри Зигланд решил навести порядок на территории, где стоял его дом. Для этого ему понадобилось срубить несколько деревьев. Но было среди них одно, которое никак не поддавалось вырубке. Дерево было слишком высоким и толстым. Генри пошел на хитрость: он просверлил несколько отверстий в стволе и набил его динамитом.

При взрыве дерево разлетелось на куски, как и планировалось. А вместе с тем из ствола “вырвалась” пуля, застрявшая в нем двадцать лет назад. Она пронеслась по воздуху и попала Генри в висок. Это произошло в 1913 году по одним данным и в 1917-м – по другим. Тем не менее, о том, как мужчину догнала пуля, выпущенная в него более двух десятков лет назад, стали писать в местных газетах. А позже история Генри облетела весь мир. Журналист Найджел Бланделл в своей книге “Факты или вымысел: Сверхъестественное” напечатал ее.