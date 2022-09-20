Беспечный танцор: как птица вальдшнеп покорила интернет

Некоторое время назад в интернете стало вирусным видео: маленькая птица с забавной походкой словно под ритмичную музыку спешит куда-то по своим делам. Примерно тогда весь мир стал интересоваться жизнью американского вальдшнепа – таково настоящее имя пернатого танцора. Что заставляет его танцевать? Читайте в статье “Рамблера”.

Этот вид вальдшнепа преимущественно живет в США. Считается, что дальше материка они не летают. Предположительно потому, что американские вальдшнепы – весьма упитанные и медлительные птицы. Крылья и лапы у них короткие, оперение трудно назвать привлекательным. В полете вальдшнепы могут развивать скорость не более 30 километров в час. Едят они много: ежедневно одна такая птичка съедает количество корма, равное ее весу (от 160 до 210 граммов).

Кстати о еде. У невыдающегося вальдшнепа есть совершенно потрясающий клюв. Он может достигать семи сантиметров в длину. Вальдшнеп управляется не только им в целом, но и способен открывать и закрывать кончик надклювья. Это позволяет ему успешно охотиться на червей, прячущихся в земле.

И здесь мы подошли к разгадке причин особых танцев вальдшнепа. Эти птички быстро смекнули, что ловить червей удобнее всего, когда они выбираются на поверхность. А делают это беспозвоночные в том числе во время осадков. Так что вальдшнеп выходит “поле притоптать” в первую очередь для того, чтобы сымитировать вибрации капель дождя и поймать добычу.

Возникает вопрос: как часто неуклюжий и медлительный вальдшнеп сам становится трофеем? Увы, нередко. На этих птиц ведут охоту куницы, ястребы, соколы, сойки, сороки и кошки. Люди тоже иногда отстреливают вальдшнепов. Сохранить жизнь птицам помогает острое зрение. Огромные глаза, близко посаженные друг к другу, дают пернатому обзор на все 360°.

Наиболее уязвимыми вальдшнепы остаются во время “тяги” или брачного периода. В эти дни они летают низко к земле и токуют, призывая самок. В течение одного сезона любвеобильный вальдшнеп может стать отцом сразу в четырех птичьих семьях. Вот только ни в одной из них он жить с большей вероятностью не будет.