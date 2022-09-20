Женщина заказала еду и обнаружила 32 тысячи рублей рядом с бургером

«Миссис Оливер не только поступила правильно, но и спасла менеджера ресторана быстрого питания от увольнения. Мы благодарим вас за напоминание о том, что у нас в округе Джексон живут замечательные граждане, и именно такие люди, как вы, делают нас великими!» — написали сотрудники правоохранительных органов в социальной сети.