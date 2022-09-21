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1 час назад

Мужчина нашел в грязи кольцо с бриллиантом и вернул его владелице

Lenta.ruиещё 2

В США мужчина вернул жительнице штата Колорадо Ракель Эйкен обручальное кольцо с бриллиантом, которое та потеряла тремя неделями ранее. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 31.

Мужчина нашел в грязи кольцо с бриллиантом и вернул его владелице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Официант по имени Дюд Олгин заметил ювелирное украшение в грязи, когда после окончания смены в баре подошел к своей машине и случайно посмотрел вниз. «Сначала я испытал искушение и подумал, что, может, стоит пойти и заложить его в ломбарде или найти ювелира, чтобы он рассказал мне о нем побольше», — вспоминает он.

Олгин не стал делать ни того, ни другого и спустя несколько недель узнал, кем была владелица кольца. Чтобы найти пропажу, женщина обратилась на телевидение и рассказала, что украшение было подарком ее покойного жениха и пропало, когда она возвращалась домой после игры в теннис.

Олгин встретился с Эйкен и попросил ее описать кольцо. Убедившись, что украшение принадлежало именно ей, он вернул пропажу. Эйкен предложила официанту денежное вознаграждение, однако тот отказался.

«Я ответил, что лучшее вознаграждение — это дружба», — утверждает Олгин.

Эйкен отметила, что бар, в котором она встретилась с официантом для передачи кольца, был одним из любимых мест ее покойного жениха. По ее словам, поступок Олгина укрепил ее веру в людскую доброту и человечность.

Ранее сообщалось, что пловец нашел обручальное кольцо, которое местный житель потерял 17 лет назад, и вернул украшение владельцу. По совпадению, нашедший вернул мужчине кольцо к 20-летней годовщине свадьбы с его женой.

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