Как красноармеец создал самую необычную переправу в истории

Подвиг этого воина Советской Армии – одно из многих доказательств того, что русские солдаты ковали Победу, несмотря ни на какие лишения и опасности самоотверженно и с выдумкой в самых критических случаях.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как служил полный кавалер орденов Славы

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На официальном сайте Минобороны РФ есть краткая биография Кирилла Корепанова. Ветеран Великой Отечественной прожил 68 лет, а Вторую мировую встретил 17-летним парнем. Крестьянский сын, родился в селе Покровском Артемовского района Свердловской области.

В официальной биографии Корепанова ссылки на «понтонно-танковую» переправу через Одер нет – там даются сведения, которые содержались в наградных документах танкиста. Корепанов ушел на фронт 18-летним. Поскольку на гражданке он был трактористом МТС, выбор войск, куда направили воевать будущего героя, вполне объясним.

Всех «Слав» Корепанов удостоился, в основном, в последнем военном 1945-м. Радист-пулеметчик тридцатьчетверки (Т-34) в составе своего танкового подразделения в Эстонии толково корректировал артиллерийский огонь, его танк первым стал утюжить передовую немцев, Т-34 Корепанова в этом бою ликвидировал 4 дзота и столько же вражеских орудий, тридцатьчетверка подбила гитлеровский танк и уничтожила массу фашистов и, кроме того – 12 обозных телег противника с вооружением и боеприпасами. Это было в сентябре 1944-го, а менее чем через месяц издали приказ о награждении старшего сержанта Корепанова орденом Славы III степени.

Очередные ордена Славы, составившие в итоге полный комплект этих наград, доблестный танкист получил в Польше. Причем, судя по архивным данным, кавалером орденов Славы Корепанов мог бы и не быть: в начале 1945 года его наградили «Славой» «всего лишь» той, же, III степени (перенаграждение на me степень состоялось лишь спустя 21 год). Официальная версия подвига: в районе польского Кемпто экипаж танка Корепанова смял 3 орудия немцев, уничтожил 4 огневых пулеметных точки, подбил танк и перебил более 20 гитлеровцев.

Вторую «Славу» Корепанов заслужил в боях под Бреслау – его танк уничтожил 3 вражеских пушки, 6 пулеметных гнезд, минометную точку с несколькими орудиями и подбил гитлеровский бронетранспортер.

Чем еще был награжден герой

У Корепанова еще была медаль «За боевые заслуги» (самая почитаемая солдатская награда на той войне; «просто так» ее никому не давали). Из приказа о награждении: «... Радиотелеграфист танка Т-34 2-й танковой роты Корепанов Кирилл Григорьевич... в боях по прорыву сильно укрепленной обороны противника на полуострове Сэрвэ (это в Эстонии, часть острова Сааремаа) и за населенные пункты с 18 по 24 ноября 1944 года... беспрерывно держал радиосвязь с радиостанциями роты и командным пунктом полка...». В наградном документе помимо этого сообщается, что Корепанов тогда лично убил 12 солдат и офицеров из танкового пулемета.

«Красную Звезду» Корепанов получил тоже за бои в Эстонии. В районе населенных пунктов «Кутерселька, Ярви, Кустомяки и Сюкияли» (так в приказе о награждении; на самом деле, Кутерселька – Куутерселькя, Сюкияли – Сюкияла; это бывшие финские деревни под Выборгом) радист тридцатьчетверки также отличился умением поддержать связь командирского танка (в других советских боевых гусеничных машинах в Великую Отечественную попросту не было связи) с комполка и артсоединением армии. Помимо этого, экипаж Т-34 Корепанова ликвидировал 5 гитлеровских дзотов, 6 разнокалиберных орудий, один грузовик, и «до 55 человек солдат и офицеров противника». Отдельно отмечается, что «тов. Корепанов лично взял в плен двух финнов и доставил в штаб».

На сайте «Память народа», где публикуются документы о награждениях, отсутствует страница с выдержкой о приказе по награждению Корепанова орденом Славы II степени (по остальным трем боевым наградам они есть). Содержание остальных наградных документов старшины (в этом звании Корепанов демобилизовался), в общем схоже, разница только в цифрах – сколько и чего Т-34 этого танкиста, каждый раз оперативно сообщавшего важную радиоинформацию командованию, уничтожил.

«Танковый понтон»: как о нем узнали

Об этом в середине 70-х годов в своей книге о знаменитых свердловчанах «Смелого пуля боится» написали артемовские краеведы Александр Брылин и Петр Коверда. Они встретились с самим ветераном Великой Отечественной войны, и Кирилл Корепанов рассказал, как в феврале 1945 года была наведена самая оригинальная за всю историю мировых войн переправа через реку (польско-германский участок Одера). Ветеран говорил, что даже тогда этот проект поначалу казался чем-то неосуществимым. Не было мостов (отступавшие немцы их взорвали), наши саперные подразделения еще не подошли. А время на войне, как известно, не ждет. Поэтому и навели переправу «в две линии» из наших танков – там, где Одер был уже. По этой «дороге» и пошли советские бронемашины.

Сам этот факт очень похож на эпизод русско-персидской войны 1805 года, который известен как подвиг Гаврилы Сидорова. Тогда русские солдаты, чтобы переправить пушки через глубокий ров, сделали мост из собственных тел.

К слову, сам Кирилл Корепанов никогда не говорил о том, что идея «понтонно-танковой» переправы принадлежит именно ему. В документах, помимо книги краеведов Александра Брылина и Петра Коверды. этот факт вообще никак не отражен.

На гражданке – простой рабочий