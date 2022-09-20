7 самых страшных катастроф, которые произошли в Азовском море

Трагедии в этих водах происходили на протяжении веков. Из этого материала Вы узнаете о самых ужасных событиях, случившихся в акватории Азова.

Фото: Источник Русская семерка Источник Русская семерка

1779 год: взрыв на фрегате «Третий»

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В 1779 году в гавани города Керчь проводился ремонт на парусном фрегате «Третий» - одном из лучших кораблей российского флота, который был построен шестью годами раньше. Рабочие обивали парусиной крюйт-камеру – помещение для хранения горючих веществ. Случайный пожар спровоцировал взрыв 149 бочек с порохом. Судно буквально разнесло на щепки, погибло 20 матросов.

1781-82 годы: происшествия с «Таганрогом»

Зимой 1781 года лёд вытолкал из Таганрогской гавани новоизобретённый корабль «Таганрог». Получив пробоину, судно затонуло. При этом 39 членов экипажа погибло, десятки спасшихся получили обморожения. Через год корабль подняли со дна и стали использовать снова. Однако в ноябре 1782 года при попытке войти в ту же бухту «Таганрог» снова наткнулся на льды и был частично затоплен – это кораблекрушение унесло жизни 32 моряков.

1914 год: катастрофический шторм

В год начала Первой мировой войны уровень Азовского моря в юго-восточной части поднялся во время шторма на 4,3 метра. Причиной тому, как считает исследователь Евгению Шнюков, стало необычное явление – сгонно-нагонные волны. Множество людей унесло в море, погибло 3000 человек. Ейск и Темрюк были разрушены. Около половины жертв пришлось на район Ачуевской косы. Под Приморско-Ахтарском во время шторма утонули 150 железнодорожных рабочих.

1927 год: страшный смерч в Еникале

Смерч, поднявшийся на берегу Керченского пролива 20 сентября 1927 года, был настолько сильным, что поднял в воздух и перенёс на расстояние 150 метров два рыбацких судна. Один из рыбаков погиб, трое остались калеками.

1944 год: десант на мыс Тархан

Во время Великой Отечественной войны Красная Армия с огромными потерями провела высадку десанта на мысе Тархан в Керченском проливе. Операция проходила с 9 по 11 января 1944 года. 51 корабль Азовской флотилии вышел в море вечером, но во время перехода к мысу усилился шторм, ветер поднялся до 7 баллов, из-за чего затонули 5 десантных мотоботов.

В 8 часов утра 10 января пехотинцы стали высаживаться в ледяную воду, теряя оружие и боеприпасы. Немецкие самолёты при этом обстреливали флотилию с воздуха. Советская же авиация, которая должна была прикрывать операцию, на месте так и не появилась.

Количество жертв при высадке составило 177 десантников – они утонули или были убиты. Кроме того, погибли члены экипажей нескольких утонувших катеров, тендеров и мотоботов.

1969 год: цунами на Кубанском побережье

Одним из самых разрушительных катастроф в истории Азова стал разгул стихии в октябре 1969 года. Из-за резкой смены ветра на побережье Темрюкского района Краснодарского края обрушилась волна высотой 4 метра. Цунами уничтожило рыбацкие поселки Чайкино, Ачуево, Перекопка и Вербеная, в Темрюке пострадали здания в порту, судоремонтный и консервный заводы, курортные постройки. Была подтоплена полоса суши шириной 10-12 километров. Точное количество погибших не называлось, однако, по оценкам специалистов, счёт идёт на сотни человек. Тысячи людей лишились своих домов, полностью была уничтожена рыболовная отрасль района.

1988 год: авиакатастрофа над Ейским лиманом