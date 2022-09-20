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1 час назад

104 года со дня казни бакинских комиссаров: как это было

Мира Маркина

Ровно 104 года назад, 20 сентября 1918 года, были казнены 26 бакинских комиссаров. Кем они были, за что их казнили и почему о них снимали фильмы и писали баллады? Рассказываем в материале "Рамблера".

104 года со дня казни бакинских комиссаров: как это было
Фото: Картина Исаака Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров»Картина Исаака Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров»

26 бакинскими комиссарами называли большевистских лидеров Азербайджана. На деле настоящих комиссаров было всего лишь несколько. Ключевой фигурой был один из большевистских вождей Закавказья Степан Шаумян. Также в этот список попали нарком по внутренним делам Прокопий Джапаридзе, нарком труда Яков Зевин, наркомвоенмор Григорий Корганов, нарком земледелия Мир-Гасан Везиров, нарком народного хозяйства Иван Фиолетов. В их числе также были и редактора большевистских газет, журналист, матрос, охранники и военные работники.

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25 апреля 1918 года Бакинским советом был сформирован Бакинский совет народных комиссаров - Совнарком. Правительство ввело восьмичасовой рабочий день, повысило зарплату рабочих, выпустило декреты о ликвидации частной собственности и конфискации помещичьих земель. При этом оппозиция оказывала Совнаркому сильное сопротивление, особенно из-за жестокого подавления мартовских антибольшевистских выступлений.

Из-за поражений во время турецких наступлений на Баку руководитель Совнаркома попытались сбежать в Астрахан. К власти пришел Центральный комитет Каспийской военной флотилии, состоящий из правых эсеров и меньшевиков. Большевиков догнали и арестовали. Им должны были назначить высшую меру наказания. Однако в середине сентября правительство диктатуры Центрокаспия само было вынуждено бежать под напором Кавказской исламской армии. Член Бакинского совета Анастас Микоян добился освобождения комиссаров.

Однако при очередной попытке добраться до Астрахани в ночь на 20 сентября их расстреляли под Красноводском (ныне Туркменбаши), между станциями Ахча-Куйма и Перевал.

Казнь бакинских комиссаров в Советском Союзе стала символом героической жертвы во имя правого дела, а сами они стали героями народного эпоса и воспринимались как советские 300 спартанцев. В их честь Сергей Есенин написал "Балладу о двадцати шести", а композитор Арсений Гладковский - поэму "Памяти 26 бакинских комиссаров". В 1933 и в 1965 годах сняли два фильма о погибших большевиках.

Истории,Анастас Микоян,Сергей Есенин,
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