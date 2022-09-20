104 года со дня казни бакинских комиссаров: как это было

Ровно 104 года назад, 20 сентября 1918 года, были казнены 26 бакинских комиссаров. Кем они были, за что их казнили и почему о них снимали фильмы и писали баллады? Рассказываем в материале "Рамблера".
26 бакинскими комиссарами называли большевистских лидеров Азербайджана. На деле настоящих комиссаров было всего лишь несколько. Ключевой фигурой был один из большевистских вождей Закавказья Степан Шаумян. Также в этот список попали нарком по внутренним делам Прокопий Джапаридзе, нарком труда Яков Зевин, наркомвоенмор Григорий Корганов, нарком земледелия Мир-Гасан Везиров, нарком народного хозяйства Иван Фиолетов. В их числе также были и редактора большевистских газет, журналист, матрос, охранники и военные работники.
25 апреля 1918 года Бакинским советом был сформирован Бакинский совет народных комиссаров - Совнарком. Правительство ввело восьмичасовой рабочий день, повысило зарплату рабочих, выпустило декреты о ликвидации частной собственности и конфискации помещичьих земель. При этом оппозиция оказывала Совнаркому сильное сопротивление, особенно из-за жестокого подавления мартовских антибольшевистских выступлений.
Из-за поражений во время турецких наступлений на Баку руководитель Совнаркома попытались сбежать в Астрахан. К власти пришел Центральный комитет Каспийской военной флотилии, состоящий из правых эсеров и меньшевиков. Большевиков догнали и арестовали. Им должны были назначить высшую меру наказания. Однако в середине сентября правительство диктатуры Центрокаспия само было вынуждено бежать под напором Кавказской исламской армии. Член Бакинского совета Анастас Микоян добился освобождения комиссаров.
Однако при очередной попытке добраться до Астрахани в ночь на 20 сентября их расстреляли под Красноводском (ныне Туркменбаши), между станциями Ахча-Куйма и Перевал.
Казнь бакинских комиссаров в Советском Союзе стала символом героической жертвы во имя правого дела, а сами они стали героями народного эпоса и воспринимались как советские 300 спартанцев. В их честь Сергей Есенин написал "Балладу о двадцати шести", а композитор Арсений Гладковский - поэму "Памяти 26 бакинских комиссаров". В 1933 и в 1965 годах сняли два фильма о погибших большевиках.