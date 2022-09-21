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1 час назад

Найдено предполагаемое граффити Бэнкси в честь Елизаветы II

Lenta.ru

В английском графстве Уилтшир на стене одного из зданий нашли граффити в честь покойной королевы Елизаветы II. По предположениям, авторство может принадлежать знаменитому граффити-художнику Бэнкси (Banksy). Об этом сообщает Yahoo News.

Найдено предполагаемое граффити Бэнкси в честь Елизаветы II
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Граффити заметили рядом с каналом в небольшом городе Ройал Вуттон Бассет. На стене воздали знаменитую работу художника «Девочка с шариком», однако в память о правительнице добавили королевский шифр EIIR. Работу заметили местные жители, которые вышли на прогулку со своими собаками.

Lenta.ru

Однако на данный момент неизвестно, точно ли Бэнкси создал это граффити, или это работа другого художника, который скопировал стиль известного британца. Бэнкси обычно сообщает о своих граффити в социальных сетях и редко воссоздает старые работы.

Накануне прошли похороны королевы, которым предшествовала церемония публичного прощания (проходила с 14 по 19 сентября в Лондоне). Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с Елизаветой II.

Королева Великобритании, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Его жена Камилла стала королевой-консортом.

Истории,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Yahoo,
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