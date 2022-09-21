Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Приметы, которые срабатывают чаще всего — запомните их!

WomanHit.ru

Они действительно работают, и мы в этом убедились.

Приметы, которые срабатывают чаще всего
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Конечно, многие могут не согласиться с тем, что приметам в наше время стоит доверять. Однако мы провели собственный опрос близких и друзей, которые приметам верят больше, чем себе, и собрали свой топ суеверий, срабатывающих чаще всего. А в какие приметы верите вы?

Столовые приборы к незваным гостям

Как ни странно, примета относительно упавших столовых приборов была нами услышана в большинстве случаев. Наверняка вы знаете, что упавший нож говорит о приходе мужчины, причем он принесет хорошую новость. А вот вилка или ложка говорит о женщине с негативной энергией, и это действительно так, если верить опросу. Но вы легко может «сломать» примету, просто постучав упавшим прибором по полу.

Паук к деньгам

Самая любимая примета, которую назвали наши друзья. Известный факт — паук отгоняет негатив от дома, пусть и выглядит это существо не слишком привлекательно и часто люди просто пугаются. Не спешите убивать паука, ведь его присутствие может говорить о том, что вашу семью не только ждет удача, но и самый настоящий финансовый прорыв. Если вас напрягает такое соседство, просто перенесите паука в место, где он не будет вас беспокоить.

Зонт к отсутствию дождя

А в случае с этой приметой часто можно говорить о законе подлости — если берешь зонт, с большой вероятностью дождя не будет, а вместо этого весь день будет светить солнце. Мы и сами проверяли, и действительно все так и есть. Правда, в межсезонье без зонта лучше не выходить в любом случае.

Разбитое зеркало как дурная примета

Что интересно, примета с разбитым зеркалом является чуть ли не самой популярной. Как правило, испорченное зеркало выбрасывают не просто потому, что его дальнейшее использование невозможно, но и для того, чтобы избежать скопления негатива. Кстати, никогда не берите зеркало, которое нашли на улице — кто знает, кто бы его владельцем до вас.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители