Приметы, которые срабатывают чаще всего

Они действительно работают, и мы в этом убедились.

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Конечно, многие могут не согласиться с тем, что приметам в наше время стоит доверять. Однако мы провели собственный опрос близких и друзей, которые приметам верят больше, чем себе, и собрали свой топ суеверий, срабатывающих чаще всего. А в какие приметы верите вы?

Столовые приборы к незваным гостям

Как ни странно, примета относительно упавших столовых приборов была нами услышана в большинстве случаев. Наверняка вы знаете, что упавший нож говорит о приходе мужчины, причем он принесет хорошую новость. А вот вилка или ложка говорит о женщине с негативной энергией, и это действительно так, если верить опросу. Но вы легко может «сломать» примету, просто постучав упавшим прибором по полу.

Паук к деньгам

Самая любимая примета, которую назвали наши друзья. Известный факт — паук отгоняет негатив от дома, пусть и выглядит это существо не слишком привлекательно и часто люди просто пугаются. Не спешите убивать паука, ведь его присутствие может говорить о том, что вашу семью не только ждет удача, но и самый настоящий финансовый прорыв. Если вас напрягает такое соседство, просто перенесите паука в место, где он не будет вас беспокоить.

Зонт к отсутствию дождя

А в случае с этой приметой часто можно говорить о законе подлости — если берешь зонт, с большой вероятностью дождя не будет, а вместо этого весь день будет светить солнце. Мы и сами проверяли, и действительно все так и есть. Правда, в межсезонье без зонта лучше не выходить в любом случае.

Разбитое зеркало как дурная примета