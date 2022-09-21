Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Как в СССР покупали машины

Car.ru

Покупка авто для советских граждан была очень значимым событием, очередь на машину приходилось ждать достаточно долго, к тому же автомобилисты не были избалованы большим выбором.

Как в СССР покупали машины
Фото: Car.ruCar.ru

Свободная продажа машин в частные руки была начата в СССР в 1948 году. Тогда был открыт первый специализированный автомагазин в Москве под названием «Автомобили», здесь записывались на покупку авто и запасных частей к нему.

Видео дня

Купить новое транспортное средство в Советском Союзе можно было несколькими способами, ни один из которых нельзя назвать легким.

Люди с выдающимися заслугами перед родиной получали право на покупку машины вне очереди по льготной цене, а иногда и в качестве подарка от государства. Для этого нужно было стать ученым с мировым именем, космонавтом, полярным исследователем и т.п.

Конечно же, простые советские граждане таких привилегий не имели. Им оставалось встать в очередь на авто и копить деньги. Самой дорогой машиной в те времена была «Волга», которая стоила более 14 000 рублей. Но этот автомобиль могли купить только те граждане, которые тем или иным образом были приближены к власти.

Самым доступным по цене автомобилем являлся «Запорожец», его цена составляла 1 600 рублей. Всеми любимые «Жигули» в 80-х годах стоили около 10 000 рублей, а «Москвич» продавался примерно за 4 500 рублей. Если покупатель мог выбрать модель авто, то цвет доставался тот, который был в наличии. Зачастую на стоянке были машины только одного цвета.

Был и еще один способ обзавестись новеньким авто – выиграть его в лотерею, в нее тогда играли почти все советские граждане. Но шанс на такую удачу был невелик.

В очередь за желанным авто порой приходилось стоять несколько лет. Записаться в такую очередь можно было в магазине, в ЖЭКе, на предприятии, заводе, фабрике. Для записи требовалось одобрение местного комитета, работник должен был добросовестно выполнять свои обязанности, прогульщиков в очередь не ставили.

Периодически следовало отмечаться в очереди, для этого будущих покупателей собирали и устраивали перекличку, не явившихся на нее могли попросту вычеркнуть из списка.

Человек, купивший машину через предприятие, не мог в ближайшие годы купить другой автомобиль. Поэтому очередная машина зачастую оформлялась на родственников. Поезженную машину можно было продать. Подержанные автомобили в те годы стоили гораздо дороже новых. Цена могла вырасти в полтора раза.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители