Как в СССР покупали машины

Покупка авто для советских граждан была очень значимым событием, очередь на машину приходилось ждать достаточно долго, к тому же автомобилисты не были избалованы большим выбором.

Фото: Car.ru Car.ru

Свободная продажа машин в частные руки была начата в СССР в 1948 году. Тогда был открыт первый специализированный автомагазин в Москве под названием «Автомобили», здесь записывались на покупку авто и запасных частей к нему.

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Купить новое транспортное средство в Советском Союзе можно было несколькими способами, ни один из которых нельзя назвать легким.

Люди с выдающимися заслугами перед родиной получали право на покупку машины вне очереди по льготной цене, а иногда и в качестве подарка от государства. Для этого нужно было стать ученым с мировым именем, космонавтом, полярным исследователем и т.п.

Конечно же, простые советские граждане таких привилегий не имели. Им оставалось встать в очередь на авто и копить деньги. Самой дорогой машиной в те времена была «Волга», которая стоила более 14 000 рублей. Но этот автомобиль могли купить только те граждане, которые тем или иным образом были приближены к власти.

Самым доступным по цене автомобилем являлся «Запорожец», его цена составляла 1 600 рублей. Всеми любимые «Жигули» в 80-х годах стоили около 10 000 рублей, а «Москвич» продавался примерно за 4 500 рублей. Если покупатель мог выбрать модель авто, то цвет доставался тот, который был в наличии. Зачастую на стоянке были машины только одного цвета.

Был и еще один способ обзавестись новеньким авто – выиграть его в лотерею, в нее тогда играли почти все советские граждане. Но шанс на такую удачу был невелик.

В очередь за желанным авто порой приходилось стоять несколько лет. Записаться в такую очередь можно было в магазине, в ЖЭКе, на предприятии, заводе, фабрике. Для записи требовалось одобрение местного комитета, работник должен был добросовестно выполнять свои обязанности, прогульщиков в очередь не ставили.

Периодически следовало отмечаться в очереди, для этого будущих покупателей собирали и устраивали перекличку, не явившихся на нее могли попросту вычеркнуть из списка.