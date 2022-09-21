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14 минут назад

Почему Елизавету II хоронили в закрытом гробу

РИА "ФедералПресс"

В понедельник состоялись похороны королевы Елизаветы II. Ее Величество погребли в закрытом гробу, что показалось странным миру. Рассказываем, в чем причина такой меры.

Почему Елизавету II хоронили в закрытом гробу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Оказывается, крышка гроба была закрыта намеренно», – пишут медиа.

В первую очередь, это было сделано для замедления процесса разложения. Также гроб сделан из свинца и английского дуба, что делает его довольно сложной конструкцией.

Отмечается, что гроб Ее Величества был изготовлен еще 30 лет назад, передает Teleprogramma.pro.

Ранее «ФедералПресс» писал, насколько богат король Карл III.

Истории,Елизавета II,
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