Почему Елизавету II хоронили в закрытом гробу

В понедельник состоялись похороны королевы Елизаветы II. Ее Величество погребли в закрытом гробу, что показалось странным миру. Рассказываем, в чем причина такой меры.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Оказывается, крышка гроба была закрыта намеренно», – пишут медиа.

В первую очередь, это было сделано для замедления процесса разложения. Также гроб сделан из свинца и английского дуба, что делает его довольно сложной конструкцией.

Отмечается, что гроб Ее Величества был изготовлен еще 30 лет назад, передает Teleprogramma.pro.