Медведь забежал в супермаркет и украл шоколадные батончики

В Калифорнии медведь зашел в супермаркет и украл несколько шоколадных батончиков, пронеся их мимо кассы. Никто из сотрудников и посетителей магазина не решился остановить косолапого воришку, пишет издание Sacramento Bee.

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По словам кассира Кристофера Кинсона, хищник заглянул в супермаркет ночью и немедленно направился в кондитерский отдел. «Он пришел в магазин, понюхал шоколадки, а затем, когда получил то, чего искал, ретировался», – рассказал журналистам работник торговой точки.

По данным издания People, медведь возвращался в этот магазин еще два-три раза и крал одни и те же шоколадные батончики.

Кинсон признался, что был напуган и не знал, как в подобной ситуации себя вести. Для того чтобы предотвратить дальнейшие визиты косолапого, мужчина заблокировал дверь при помощи швабры и мешка для мусора.