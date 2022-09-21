Главные тайны покушения на Брежнева в 1969 году

22 января 1969 года офицер Виктор Ильин из двух Макаровых расстрелял кортеж, в котором находился Леонид Брежнев. Материалы следствия составили 24 тома, но и по сей день в загадочном деле террориста-одиночки остается много темных пятен.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Виктор Ильин дезертировал из армейской части города Ломоносова в Ленинградской области 21 января 1969 года. Он прихватил с собой два пистолета Макарова и четыре полные обоймы к ним. Он прилетел в Москву и свободно покинул аэропорт Внуково – тогда еще там не были установлены металлоискатели. Ильин знал, что в столице планируется грандиозная встреча космонавтов – Шаталова, Волынова, Елисеева и Хрунова. Их встретит во Внуково сам Брежнев, а затем они отправятся в Кремлевский Дворец Съездов.

Только в Москве он узнал, что торжества перенесли с 21 января, дня смерти Ленина, на 22 число. Дезертир отправился к своим дальним родственникам, проживавшим на ВДНХ, и попросился на ночлег. Спокойно переночевал, а к 11 часам 22 января уже был на Красной площади. Почему самовольно покинувшего часть офицера никто не искал? Искали. Сначала искал командир части, затем - ленинградские и московские чекисты, которые, правда, получили только устную ориентировку: офицерская шинель, вооружен и непредсказуем. Найти его в многотысячной толпе, которая собралась по всему маршруту следования кортежа и у Кремля, было крайне затруднительно. Фотография разыскиваемого облегчила бы поиски, но она по каким-то причинам не была предоставлена. В итоге – Ильина не задержали. Или не захотели задержать?

Незнакомый «коллега»

Именно у своего родственника-милиционера Ильин «одолжил» форму: так что на Красную площадь к 11 часам утра он прибыл уже не армейским офицером, а сержантом милиции. До 14 часов Ильин «околачивается» на площади и по каким-то причинам не вызывает подозрений. Он заходит в туалет на Соборной площади Кремля, чтобы примериться к оружию, и, осознав, что ловко выхватить пистолеты из карманов шинели не получится, перекладывает их в рукава. Затем прогуливается по набережной вдоль Кремлевской стены и, наконец, выбирает наилучшую точку для стрельбы: у Боровицких ворот – здесь скорость движения машин и расстояние до кортежа минимальные. Чтобы скоротать время, Ильин решается смело «перевоплотиться» в одного из милиционеров, направленных к Кремлю для обеспечения порядка. И вновь остается неузнанным. По официальной версии Ильин «попадает» между двумя подразделениями, милиционеры которых, естественно, не знали друг друга в лицо: в подразделении «А» решили, что Ильин из подразделения «Б», и наоборот. Вот только почему одет «коллега» в осеннюю шинель, когда на улице январь и 30 градусов мороза, - такой вопрос, видимо, ни у кого не возник.

Ошибка

Как только Ильин услышал возгласы «Едут!», он оставил «усмирение» толпы и отправился на выбранное место. Первым проследовал эскорт мотоциклистов, за ним – открытый автомобиль с космонавтами-триумфаторами. Как только вторая машина кортежа поравнялась с Ильиным, он открыл стрельбу сразу из двух пистолетов, предполагая, что именно в ней находится цель - Брежнев. Но в этом черном лимузине ехали коллеги космонавтов: Береговой, Николаев, Терешкова и Леонов. Ильин высадил в автомобиль полные обоймы и смертельно ранил водителя, старшего сержанта Илью Жаркова, который по трагическому стечению обстоятельств вышел в свой последний рабочий день перед уходом на пенсию. Одна из пуль досталась мотоциклисту эскорта, старшему сержанту Зацепилову, который волей судьбы избежал гибели. Генеральный секретарь ехал в пятой машине, и по одной из версий въезжал на площадь не через Боровицкие, а через Спасские ворота. В следующую секунду после выстрелов к Ильину подбежал младший лейтенант Ягодкин и приемом самбо сбил террориста с ног. Ильин потерял сознание. По другой версии, на преступника наехал мотоциклист, а люди в штатском моментально скрутили стрелявшего. Космонавты оперативно пересели в резервную машину. Из-за рева мотоциклов и гула машин толпа зевак не слышала хлопков и не поняла, что произошло.

Серый кардинал

По официальной версии гражданин Ильин действовал в одиночку. Но желание увидеть за его спиной «тайные силы», рождало массу догадок. На одном из допросов, которые проводил лично начальник спецслужб Юрий Андропов, Ильин заявил, что место Брежнева мог бы занять Суслов, который, по его мнению, был «наиболее выдающейся личностью в партии». У курировавшего идеологические вопросы Михаила Суслова, возможно, были причины на смещение Брежнева, да и опыт подобный тоже. Его называли кремлевским серым кардиналом, он завоевал высокое доверие Сталина и поддерживал Хрущева. Считается, что именно Суслов приложил руку к смещению Хрущева с поста генерального секретаря. С докладом об ошибках Хрущева он предстал перед новым руководителем – Брежневым. Однако, Суслов по своей природе не будучи авантюристом, всего лишь исправно справлялся с обязанностями чиновника идеологического аппарата. Об этом знали все, в том числе и Брежнев. Даже если бы Ильин назвал Суслова главным организатором покушения, в это никто бы не поверил. К тому же при большом административном ресурсе, которым обладал Суслов, он был лишен возможностей, позволявших ему спланировать и осуществить покушение.

Главный чекист

Зато подобные рычаги были у другого человека – Юрия Андропова, который за два года до покушения был назначен председателем КГБ. Совпадение или нет, но именно после покушения на Брежнева роль комитета госбезопасности стала постепенно возрастать. Именно при Андропове КГБ превратился в ту всесильную организацию, о которой будут слагать легенды и сочинять анекдоты. Существует версия, что шифровку о сбежавшем офицере доставили именно Андропову, но он не захотел помешать террористу исполнить задуманное. Авторитет надо было укреплять, а возможный инцидент всегда можно обратить в свою пользу. Возможно, Андропов принял решение не предотвращать покушение, а искусно вывести лидера из-под удара: он в последний момент убедил Брежнева пересесть в другую машину, несмотря на раздражение и даже обиду генсека. Это объясняет и то, почему никто не остановил Ильина, и он смог довести замысел до конца.

Странные действия