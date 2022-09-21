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2 часа назад

Что нельзя делать 21 сентября

Мира Маркина

Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В народе эту дату всегда считали женским днем. Почему и что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 21 сентября
Фото: pxhere.compxhere.com

21 сентября - традиционно женский праздник. Еще с древности в этот день бездетные молились Богородице, чтобы та послала им сына или дочь. Считалось, что в Рождество Пресвятой Богородицы женщины могли оставить все дела и посвятить время себе.

Как гласят приметы, 21 сентября нельзя брать в руки острые предметы. Продукты лучше не резать ножом, а ломать руками, если это возможно. Иначе человека будут ждать неприятности в будущем. По этой же причине нельзя выбрасывать крошки еды со стола: все, что у вас осталось после приема пищи, лучше доесть или отдать животным.

Не стоит в Рождество Пресвятой Богородицы заниматься физическим трудом и уборкой в доме, стиркой и шитьем. Наши предки были убеждены, что это грех. Лучше перенести свои планы на другой день.

Также нельзя ходить 21 сентября босиком. Как считали на Руси, это может привести к серьезным болезням.

Плохой приметой считаются и ссоры в Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день нельзя ругаться и злиться, а также употреблять алкоголь.

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