Зачем в португальской библиотеке содержат летучих мышей

Представьте, что вы пришли в библиотеку. Нашли нужную книгу и, заняв уютное местечко в читальном зале, с удовольствием погружаетесь в чтение. За окном сгущаются сумерки, посетители расходятся, вы остаетесь одни. Как вдруг вас возвращает в реальность необычный звук: шелест крыльев и навязчивый писк. Такое возможно в Португалии, где хранителями библиотечного фонда стали летучие мыши. Как это произошло? Читайте в материале “Рамблера”.

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В рацион летучих мышей входят материнское молоко, плоды, а также… насекомые. Около 80% представителей данного вида питаются мушками, мотыльками и другими их сородичами. Зная об этом, руководство библиотеки Жуанина при Коимбрском университете (Португалия) решило “нанять” рукокрылых помощников для охраны местного фонда от вредящих книгам насекомых. Фонд этот по-настоящему уникальный – собирать его начали в 1750 году. Всего в собрании числится не менее двухсот тысяч томов разной тематики. Здесь можно найти редкие книги по медицине, географии, истории, философии, теологии, а также гражданскому и каноническому праву.

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