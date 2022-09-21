Сундук Эрни: как дочь бездомных обокрала европейских богачей

Барбара Эрни по прозвищу “Golden Boos” была последним человеком, публично казненным в Лихтенштейне. За что так обошлись с рыжеволосой красоткой, сегодня расскажет “Рамблер”.

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Родилась Барбара предположительно 15 февраля 1743 года. Судьба распорядилась так, что Барбара появилась на свет в не самых благоприятных условиях – ее родителями были двое бездомных из австрийского городка Фельдкирхе. Ее детство сложно назвать благополучным: грязь трущоб и невежество их обитателей, вечная нужда и страшный лик нищеты. Все это сделало из Барбары ту, кем она прославилась на весь мир – мошенницу.

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Увы, неизвестно, были ли у мисс Эрни дети или крепкие брачные отношения. Когда ей было 36, Барбара вышла замуж. Тирольца Франца, покорившего сердце рыжеволосой красавицы, считали уголовников. Но доподлинно неизвестно, сидел ли он когда-либо в тюрьме и как долго просуществовал его союз с Барбарой.

В начале 80-х Барбара начала свое турне. Она стала ездить по Европе с большим сундуком или мешком. Останавливаясь на ночь где-либо, она требовала, чтобы ее скромный, но очень ценный багаж обязательно заперли в самой надежной комнате. Требовательная постоялица намекала, что при себе у нее настоящие сокровища и потерять их ей совсем не хотелось. Просьбу строгой и очаровательной Барбары спешили удовлетворить. Когда наступала ночь, из запертого сундука или мешка “с драгоценностями” вылезал напарник женщины (его имя, увы, неизвестно). Мужчина-карлик успевал сгрести хранящиеся в этой комнате самые настоящие ценности. После “зачистки” Эрни сбегала вместе со своим помощником. Известно, что Барбара обогащалась по этой схеме на протяжении нескольких лет.

Но настал самый мрачный день – Эрни и ее сообщника арестовали в Эшене. Затем их заключили в тюрьму (27 мая 1784 года) до суда. В день судебного слушания Барбара не стала отпираться и призналась в совершении семнадцати краж. Полгода спустя, 7 декабря 1784 года суд постановил, что Барбара Эрни виновна и должна понести наказание за содеянное. Дерзкую мошенницу приговорили к казни через обезглавливание. Земные дни Эрни были закончены в Вадуце в присутствии примерно тысячи зрителей. А вот какое наказание понес ее подельник – об этом история умалчивает.