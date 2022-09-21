Обнаружен прямой бивень слона, бродившего по Евразии 500 000 лет назад

Израильские археологи нашли бивень Paleoloxodon antiquus — прямобивневого лесного слона, сообщает Sci News.
Исключительно хорошо сохранившийся прямой бивень слона был найден недалеко от кибуца Ревадим на юге Израиля. Длина бивня — впечатляющие 2,5 м, возраст — не менее 500 000 лет. Несмотря на хорошее состояние, окаменевший бивень довольно хрупок.
«Вид появился в нашем регионе около 800 000 лет назад, а 400 000 лет назад вымер. Это был гигантский слон, больше современного африканского слона», — рассказал археозоолог из Израильского управления древностей Ли Перри-Гал.
По словам ученых, цельный бивень слона в таком хорошем состоянии — нечто из ряда вон выходящее. Более того, это самый большой цельный ископаемый бивень, когда-либо найденный при доисторических раскопках на Ближнем Востоке.
Археологи отмечают, что в ходе прошлых раскопок которые в этом регионе уже находили кости слона вместе с кремниевыми орудиями — отщепами, ручными топорами и инструментами для рубки. Древние люди использовали их для обработки мяса слонов. Но бивень, отделенный от черепа и остального тела, вызывает массу вопросов у исследователей.
Прямобивневый лесной слон (Paleoloxodon antiquus) — вымерший вид рода Палеолоксодонов. Крупное животное, достигавшее высоты 4 м, имеющее длинные, слегка изогнутые вверх бивни. Обитал в Европе и Западной Азии, в среднем и позднем плейстоцене (781 000 — 30 000 лет назад). Жил в небольших стадах, был объектом охоты ранних людей. Прямобивневый слон является вероятным предком карликовых слонов, обитавших на островах Средиземноморья.