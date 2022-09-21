Обнаружен прямой бивень слона, бродившего по Евразии 500 000 лет назад

Израильские археологи нашли бивень Paleoloxodon antiquus — прямобивневого лесного слона, сообщает Sci News.

Фото: Источник Naukatv.ru Источник Naukatv.ru

Исключительно хорошо сохранившийся прямой бивень слона был найден недалеко от кибуца Ревадим на юге Израиля. Длина бивня — впечатляющие 2,5 м, возраст — не менее 500 000 лет. Несмотря на хорошее состояние, окаменевший бивень довольно хрупок.

«Вид появился в нашем регионе около 800 000 лет назад, а 400 000 лет назад вымер. Это был гигантский слон, больше современного африканского слона», — рассказал археозоолог из Израильского управления древностей Ли Перри-Гал.

По словам ученых, цельный бивень слона в таком хорошем состоянии — нечто из ряда вон выходящее. Более того, это самый большой цельный ископаемый бивень, когда-либо найденный при доисторических раскопках на Ближнем Востоке.

Археологи отмечают, что в ходе прошлых раскопок которые в этом регионе уже находили кости слона вместе с кремниевыми орудиями — отщепами, ручными топорами и инструментами для рубки. Древние люди использовали их для обработки мяса слонов. Но бивень, отделенный от черепа и остального тела, вызывает массу вопросов у исследователей.