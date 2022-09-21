Девушка изощренно отомстила изменщику и стала звездой

Александра Старр стала популярной благодаря тому, что рассказала о своем изощренном способе отомстить бывшему, который ей изменял.

Фото: TikTok TikTok

«Тот, кто изменил мне, пригласил мою группу для выступления на его свадьбе — и он не знает, что я певица», — рассказала девушка.

Впоследствии Старр объяснила, что она выступает в качестве «кавер-вокалистки» для группы — это означает, что ее бывший не знал, что она была частью группы, когда он нанял их для выступления в свой большой день.

Старр также утверждала, что встречалась с парнем в течение пяти лет, прежде чем он изменил ей с девушкой, на которой сейчас должен был жениться. Поэтому она хотела отомстить им обоим.

Месть проходила так: ничего не подозревающие жених и невеста готовятся к своему первому танцу, пока Старр стоит к ним спиной.

Группа начинает играть, прежде чем жгучая брюнетка начинает исполнять выбранную парой свадебную песню «All of Me» Джона Ледженда.

Но вскоре включается песня «Before He Cheats» ("Прежде, чем он изменит" Кэрри Андервуд. Девушка поет ее, заменяя слова.

"Прямо сейчас он, вероятно, медленно танцует с обесцвеченной блондинкой-бродяжкой, и она, вероятно, уже дергается", — поет девушка, поворачиваясь лицом к паре и раскрывая свою личность.

Невеста начинает нервничать и гости понимают, в чем дело.

Старр продолжает петь песню, а ее бывший возлюбленный стоит ошеломленный.

Затем гость на свадьбе пытается вмешаться и помешать певице продолжить, но она тут же бросает стакан воды в жениха и выходит из зала.

Пользователи соцсетей были восхищены девушкой, но некоторые посчитали, что это может быть постановкой.