«Вы не можете меня заставить!»

Журналисты продолжают узнавать детали последних дней жизни королевы Елизаветы II — и на этот раз они поговорили с фотографом, сделавшим последний официальный портрет монарха накануне смерти. Оказалось, что даже в преклонном возрасте британская королева сохранила всё то же чувство юмора, о котором так часто говорят её биографы и ближайшие родственники. Фотограф Ранальд Макечни появился на телеканале ITV, чтобы рассказать историю снимка, который был опубликован непосредственно перед её похоронами. Выяснилось, что сам портрет был сделан в мае в Виндзорском замке — как раз незадолго до Платинового юбилея королевы, празднование которого проходило в июне 2022 года. Ранальд рассказал, что работать с королевой ему было необычайно просто: она всегда готова пойти на встречу фотографу, но и не стала упускать возможность пошутить над ним.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Когда она вошла, то просто посмотрела на меня и попросила рассказать, что от нее требуется», — признается Ранальд Макечни.

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Тогда он осмелел и сказал Елизавете II:

«Я хочу, чтобы вы улыбались и выглядели счастливой».

И королева тут же нашла, что ответить Макечни.

«Конечно, вы меня не заставите, но можете попробовать это сделать», — сказала она и тут же засмеялась.

Впрочем, она сразу же успокоила фотографа, сказав ему, что за десятилетия правления позировала так много раз, что знает, как «облегчить ему задачу».

Фотографии получились удивительными: на них Елизавета II улыбалась и была одета в голубой костюм и свое любимое жемчужное ожерелье в три ряда, которое позже на ее похороны надела Кейт Миддлтон. Многие поклонники королевской семьи отметили ярко-голубой цвет глаз королевы. Кстати, их оттенком не так давно восхищалась в новом документальном фильме BBC Камилла, королева-консорт, которая сказала журналистам:

«У нее были чудесные голубые глаза, которые буквально излучали внутренний свет, когда она улыбалась. Ее улыбка была незабываема и располагала вас к ней с первого знакомства».

Ранальд Макечни был выбран автором последнего официального портрета королевы Елизаветы II королевской пресс-службой минувшей весной. Известно, что монарх позировала ему в вестибюле Виктории в Виндзорском замке: на заднем фоне официальных снимков заметны круглая башня замка и статуя короля Карла II. В отличие от предыдущих фотографий, которые были изготовлены к юбилеям, которые праздновались ранее, она выбрала для портрета не платье, а бледно-голубое пальто, в котором позже появилась на параде Trooping the color, приуроченном к её дню рождения.

Не только Ранальд Макечни заметил, что у королевы было отменное чувство юмора. На одном из военных парадов, в котором в строю стоял её внук, принц Гарри, она сказала ему шутку, от которой он позже улыбался на протяжении нескольких минут. Пошутить она могла и с подданными: британские таблоиды часто делились историей о некой молодой паре, которая однажды забронировала мэрию Манчестера для проведения там церемонии бракосочетания. Местные чиновники успели предупредить пару, что в этот день мэрию посетит британская королева, а те решили не упускать возможность — и пригласили её на торжество, отправив в шутку приглашение в Букингемский дворец. Каково же было их удивление, когда она не только ответила на письмо с приглашением, но и лично посетила свадьбу, чтобы поздравить молодых.