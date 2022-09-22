Чешские археологи нашли постройку старше Стоунхенджа

Исследователи из Института археологии при Чешской академии наук обнаружили сооружение эпохи неолита. Комплекс расположен рядом с Прагой и ему примерно 7 тысяч лет. То есть он старше Стоунхенджа и египетских пирамид, рассказали ученые порталу Live Science. Сооружение представляет собой кольцевое земляное сооружение – ронделу в виде канавы диаметром 55 метров. Обычно их возводили не далеко от жилищ, но точное предназначение рондел остается неизвестным. Как пишет Газета.ру, ученые полагают, что древние поселенцы собирались внутри постройки для проведения обрядов или собраний. В России издадут книгу об уникальных предметах народного искусства «Пока слишком рано говорить о людях, построивших её, однако можно сказать, что они принадлежали к Среднедунайской культуре, существовавшей около 4900–4400 годов до н. э.», — пояснили археологи. Не месте раскопок археологи также нашли многочисленные черепки посуды, кости животных, каменные инструменты и другие артефакты. Ранее стало известно о том, что житель Челябинской области обнаружил два скифских котла, которым не менее 2,5 тысячи лет.