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1 час назад

Женщина превратила скучную ванную в дизайнерскую за 420 рублей

Lenta.ru

Дешевый способ украсить ванную комнату нашла блогерша и дизайнер с Гавайев Эшли Канеко — она нарисовала на стенах тропики маркером за семь долларов (420 рублей). На то, как женщина превратила скучную ванную в дизайнерскую с помощью маркера, обратило внимание издание The Sun.

Женщина превратила скучную ванную в дизайнерскую за 420 руб
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Эшли, стены ее ванной комнаты случайно перекрасили в белый цвет, который ей не нравился. «Я хотела чего-то подешевле, что можно было бы купить немедленно. Случайно, прогуливаясь по местному магазину товаров для творчества, я увидела большой акриловый маркер и подумала, что сама разрисую ванную», — вспомнила дизайнер. Она объяснила, что, поскольку она родом с Гавайев, ей всегда нравилось рисовать тропические цветы.

Блогерша решила, что, если получится некрасиво, она просто закрасит результат. «У меня не было шаблона или плана, и я начала рисовать листья, добавила небольшой водопад, немного бамбука — просто растения, которые знаю», — рассказала она. Однако итог работы понравился не только ей — на ее странице в социальных сетях пост о ремонте набрал 4,2 миллиона просмотров и 253 тысячи лайков.

Эшли Канеко также порекомендовала пользоваться акриловыми маркерами на плоской, не текстурированной, чистой поверхности стены.

Ранее дизайнер Арвин Олано перечислил удешевляющие интерьер в комнате ошибки. Он рассказал, что акцентные стены, красный цвет и беспорядочно подобранные принты удешевляют обстановку спальни.

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