Москвичи поделились воспоминаниями о самой холодной зиме

«Мы завешивали окна пледами и одеялами, чтобы мороз не проходил через стекла. После этого многие в своих квартирах стали "наращивать" батареи. Например, стандартная батарея была метр в длину, но приходили сварщики и наращивали до двух метров», — заявил он.