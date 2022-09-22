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31 минуту назад

Москвичи поделились воспоминаниями о самой холодной зиме в столице

Мослента

Воспоминаниями о самой холодной зиме в столице с «Мослентой» поделились жители одного из северных районов Москвы — Бибирева.

Москвичи поделились воспоминаниями о самой холодной зиме
Фото: МослентаМослента

«Мы переехали вместе с семьей в Бибирево в 1978 году. Нам дали здесь квартиру. Тогда в Москве ударили сильные морозы: столбики термометров упали чуть ли не до минус 40 градусов», — рассказала 78-летняя Лидия.

Пенсионерка до сих пор помнит, как на фоне аномального похолодания во многих домах города отключилось отопление и электричество. Люди спали в одежде, разводили во дворах костры и грелись у огня.

48-летний предприниматель Александр назвал зиму 1978 года настоящим катаклизмом.

«Мы завешивали окна пледами и одеялами, чтобы мороз не проходил через стекла. После этого многие в своих квартирах стали "наращивать" батареи. Например, стандартная батарея была метр в длину, но приходили сварщики и наращивали до двух метров», — заявил он.

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