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1 час назад

Что нельзя делать 22 сентября

Мира Маркина

Православная церковь 22 сентября почитает память Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы. В народе эту дату называют Днем рожениц. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 22 сентября
Фото: pxhere.compxhere.com

Как считали наши предки, 22 сентября ни в коем случае нельзя ругаться с матерями и пожилыми женщинами и, тем более, обижать. Так можно навлечь на себя сильнейший гнев святых. Также нельзя поднимать голос на детей. Согласно приметам, если наругать ребенка в День рожениц, он станет источником горя для родителей.

Нельзя, как и 21 сентября, резать хлеб ножом и брать в руки любые другие колюще-режущие предметы, например, для ремонта или рукоделия. На Руси верили, что, если порезаться в этот день, до 21 ноября у человека будут проблемы со здоровьем. Кроме того, это может навлечь крупную беду.

Еще 22 сентября не стоит пересаживать комнатные растения в другие горшки. Считается, что они не приживутся в новом месте и скоропостижно завянут. Лучше отложить это дело на другой день. Но, если же вам все-таки нужно что-то посадить, рекомендуется делать это после полуночи.

Не стоит и отправляться в путешествие или менять место жительства. Как говорят приметы, поездка окажется неудачной, а в новом доме человека будут преследовать несчастья.

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