Как в Израиле разрешили жениться неверующим

22 сентября 2010 года в Израиле вступил в силу закон о гражданском браке для нерелигиозных граждан. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Государство Израиль с момента основания приняло законодательство, оставшееся после британского мандатного правления. Так, вопросы личного статуса, брака и развода решал только религиозный суд. Жениться нерелигиозным гражданам было невозможно. Таким образом, в стране не было возможности заключить гражданский брак, как это бывает в России или на Западе.

Человек, принадлежащий к определенной религии, не мог отказаться от применения религиозных законов или юрисдикции его религиозной конфессии. Тем же, кто не исповедует никакой религии, вообще не предоставлялась возможность жениться.

Однако в 2010 году вступил в силу Закон о гражданском браке для нерелигиозных лиц, тех, кто не принадлежащих ни к какой религии.

В Израиле, заключая гражданский брак, мужчина и женщина создают семейный союз, включающий ведение совместной жизни и хозяйства. Договор утверждает назначенный министром юстиции чиновник, который имеет статус судьи.

На такой брак могут официально подать заявление люди, не принадлежащие ни к одной конфессии. То есть русская пара может подать заявление, при условии, что ни мужчина, ни женщина, не крещеные.