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46 минут назад

Киты-убийцы протаранили яхту, сломали ей руль и попали на видео

Lenta.ruиещё 1

Три кита-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту. Об этом сообщает The Mirror.

Киты-убийцы протаранили яхту, сломали ей руль
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Косатки набросились на судно у берегов муниципалитета Фистерра на северо-западе Испании. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя. Члены экипажа засняли происходившее на видео. Из-за сломанного руля яхта оказалась неуправляемой. После сигнала бедствия люди были спасены, а судно отбуксировано в испанский город Мурос.

С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

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