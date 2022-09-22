Киты-убийцы протаранили яхту, сломали ей руль

Три кита-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Косатки набросились на судно у берегов муниципалитета Фистерра на северо-западе Испании. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя. Члены экипажа засняли происходившее на видео. Из-за сломанного руля яхта оказалась неуправляемой. После сигнала бедствия люди были спасены, а судно отбуксировано в испанский город Мурос.