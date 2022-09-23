День в истории: Белый дом охраняют, к юбилею Казани — готовятся

Чем примечательна дата 23 сентября?

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Сегодня, 23 сентября, Международный день жестовых языков. 23 сентября придумали первую жевательную резинку, вышел декрет о создании Королевства Саудовская Аравия, в Казани определили дату празднования тысячелетия, появился проект "автономизации" советских республик, в Москве отпраздновали коронацию Николая I, началась блокада здания Верховного Совета РФ, открылся столичный музей Шаляпина, в Китае нашли древнейшую флейту. Родились оперный певец Нияз Даутов, актер Иван Краско, конструктор ракетного оружия Игорь Селезнев. Умерли невролог и психолог Зигмунд Фрейд, поэт Пабло Неруда, министр обороны России Павел Грачев. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Казани — 1000. Когда день рождения?

23 сентября 1913 года в Казани родился Нияз Даутов. Окончив Татарскую оперную студию при Московской консерватории, проучившись в ней самой, он затем поступил в Уральскую консерваторию. Стал солистом и режиссером Свердловского театра оперы и балета, после работал в Челябинске. В Казани сначала оказался в 1956—1960 годах как главный режиссер Татарского театра оперы и балета. Вернулся на эту должность в 1975-м — и работал до смерти в 1986-м. В то же время заведовал кафедрой оперной подготовки консерватории. Всего у Даутова почти 80 поставленных спектаклей.

23 сентября 1999 года Казанский совет народных депутатов определил дату празднования 1000-летия Казани — 30 августа 2005 года. Главным организатором стал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Для организации проведения праздника правительство России утвердило программу подготовки и создало Государственную комиссию по подготовке, которую возглавлял сначала премьер-министр, а затем президент страны Владимир Путин. На строительство и реконструкцию объектов города в рамках подготовки к празднованию было потрачено более 86 млрд рублей.

23 сентября 2020 года на заседании Комитета по социальной политике официально на должность уполномоченного по правам ребенка Татарстана была назначена председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец, которая в прошлом выдвигалась в кандидаты в президенты страны. Депутаты перед голосованием устроили ей своеобразный экзамен, заставив будущего омбудсмена заметно понервничать: отдельно попросили поделиться ее позицией по законопроекту об ускоренном изъятии детей из семьи и лишении родительских прав, прокомментировать вопрос изучения татарского языка в школах.

23 сентября 2021 года "Реальное время" сообщило, что несостоявшийся проект строительства семейного тематического парка "Волга Дискавериз" в Верхнеуслонском районе по примеру "Диснейленда" дал "побочный" эффект. Четверо учредителей и директоров фирмы привлечены к субсидиарной ответственности. Пятой удалось доказать, что она оказалась в этой компании случайно: кто-то воспользовался ее паспортными данными. Пять с небольшим млн рублей для прожекта, который имел место только на бумаге, набежали из затрат на питание и штрафных санкций за несвоевременный возврат этой суммы. При этом кто так хорошо покушал, осталось неизвестным. Строительство парка и не начиналось, даже не успели выделить землю.

Съезд и блокада Совета

23 сентября 1826 года в Москве состоялись торжественные мероприятия по случаю коронации императора Николая I. В Большом театре прошел парадный спектакль, который впоследствии стал традиционным для коронационных торжеств. Торжества закончились грандиозным фейерверком, запуск 140 тысяч ракет сопровождался залпом из ста орудий. Одна из картин фейерверка представляла собой триумфальные ворота с надписью: "Успокоителю Отечества Николаю Первому".

23 сентября 1922 года Иосиф Сталин представил проект "автономизации" советских республик. План предусматривал полное поглощение этих республик РСФСР и лишения их независимости. По плану Сталина, никаких союзных республик существовать было не должно. Белоруссия, Украина и Закавказье должны были войти в состав России (РСФСР) на правах субъектов федерации наравне с другими автономными республиками. Против плана был Владимир Ленин: он настаивал на том, что республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР. В итоге был утвержден план Ленина, который стал началом формирования Союза Советских Социалистических Республик.

23 сентября 1988 года в Москве открыли дом-музей певца Федора Шаляпина. Музей открылся благодаря инициативе первой жены певца Иолы Тарнаги, именно она предложила советским властям организовать мемориальный дом в особняке XVIII века, где певец прожил с 1910 по 1922 год. Коллекция музея была составлена из даров родственников и друзей Федора Шаляпина, она включает в себя фотографии, архивные документы, антикварную мебель и сценические костюмы.

23 сентября 1993 года в Белом доме начался десятый съезд народных депутатов. В этот же день началась блокада здания Верховного Совета РФ. Правительство решило отключить в Доме Советов тепло и электроэнергию, были отключены три кабельные линии из четырех. Для охраны Белого дома были собраны добровольцы, охране было выдано 74 автомата, 600 патронов к АКС-74У и 112 патронов к пистолетам. Президент Борис Ельцин и председатель правительства Виктор Черномырдин вынесли требование вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

Жвачка появилась

23 сентября 1848 года американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Позже он организовал промышленное производство жвачки. На фабрике работало четыре котла: в одном из них из хвойной смолы выпаривались примеси, а в остальных подготавливалась масса для ароматизаторов. Первые произведенные жвачки назывались "Белая гора", "Сливки с сахаром" и "Лакричник Лулу".

23 сентября 1932 года был издан декрет "Об объединении частей арабского королевства", по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. Это крупнейшее государство на Аравийском полуострове, в современных границах существует с января 1926 года, когда после многолетней кровопролитной борьбы княжеств Аравийского полуострова произошло объединение земель.