Найдите за 9 секунд: оптические иллюзии взрывают соцсети

Оптические иллюзии и головоломки набирают популярность в соцсетях. Подробнее о двух самых обсуждаемых иллюзиях читайте в материале "Рамблера".
Так, картинка в которой вы должны найти спрятавшегося кузнечика за девять секунд, становится вирусной в социальных сетях.
На картине изображено пшеничное поле с восходящим и сияющим солнцем. Спрятавшийся крошечный кузнечик греется в лучах и перебирается одного стручка пшеницы в другой. Конечно, найти его не так просто.
Большинство пользователей уверяет, что на картинке никакого кузнечика нет.
Однако насекомое просто замаскировалось между растениями пшеницы. Человек с отличной наблюдательностью может легко найти кузнечика.
Еще одна иллюзия предлагает найти кошку среди небоскребов.
Пользователи социальных сетей утверждали, что нашли кошку в течение пяти-десяти секунд. Но некоторые пользователи сети столкнулись с проблемами и так и не нашли спрятанное в зданиях животное.