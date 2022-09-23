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1 час назад

Найдите за 9 секунд: оптические иллюзии взрывают соцсети

Диана Товсепова

Оптические иллюзии и головоломки набирают популярность в соцсетях. Подробнее о двух самых обсуждаемых иллюзиях читайте в материале "Рамблера".

Найдите за 9 секунд: оптические иллюзии взрывают соцсети
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, картинка в которой вы должны найти спрятавшегося кузнечика за девять секунд, становится вирусной в социальных сетях.

Соцсети

На картине изображено пшеничное поле с восходящим и сияющим солнцем. Спрятавшийся крошечный кузнечик греется в лучах и перебирается одного стручка пшеницы в другой. Конечно, найти его не так просто.

Большинство пользователей уверяет, что на картинке никакого кузнечика нет.

Однако насекомое просто замаскировалось между растениями пшеницы. Человек с отличной наблюдательностью может легко найти кузнечика.

Соцсети

Еще одна иллюзия предлагает найти кошку среди небоскребов.

Соцсети

Пользователи социальных сетей утверждали, что нашли кошку в течение пяти-десяти секунд. Но некоторые пользователи сети столкнулись с проблемами и так и не нашли спрятанное в зданиях животное.

Соцсети
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