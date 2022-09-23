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38 минут назад

Выбрано самое смешное фото животных в 2022 году

Lenta.ru

В Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выбрано самое смешное фото животных в 2022 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

Моринага полюбил снимать кошек после путешествия по Европе.

«Я был очарован выходками кошек на улицах и просто не мог их не фотографировать. Когда я вернулся в Японию, то продолжил их искать. Они действительно поднимают мне настроение, особенно после двух лет пандемии», — рассказывает он.

В качестве приза победитель получил две тысячи фунтов стерлингов (134 тысячи рублей). Также Моринага должен был выбрать благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатит пять тысяч фунтов стерлингов (335 тысяч рублей). Пожертвование досталось The Cat Welfare Group — организации, которая помогает спасать и пристраивать бездомных кошек и котят, а также предлагает им медицинскую помощь в случае необходимости.

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных». Всего в 2022 году The Comedy Pet Photo Awards пожертвует зоозащитным организациям 35 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей).

В прошлом году абсолютным победителем Comedy Pet Photo Awards 2021 стала Зои Росс (Zoe Ross) и ее снимок «Whizz pop», на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. Фотография была сделана в Пенкридже (Великобритания).

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