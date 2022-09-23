Стало известно предсмертное пожелание королевы Елизаветы II

Несмотря на то, что королеве Елизавете II на момент смерти было уже 96 лет, её уход из жизни стал шоком для многих. Всего за пару дней до этого она присутствовала на церемонии «целования рук» в Шотландии, назначая нового премьер-министра Лиз Трасс. Как самый долгоправящий монарх в истории, она заслужила любовь и уважение во всём мире. 19 сентября 2022 года за её похоронами в прямом эфире наблюдало более 4,1 млрд. человек по всему миру. Таблоиды до сих пор обсуждают подробности траурной церемонии и детали последних дней жизни британской королевы. И теперь в руки журналистов попала информация о предсмертном желании, прозвучавшем из уст монарха.

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Елизавета II приложила немало усилий для организации собственных похорон. Так, она заранее попросила, чтобы во время траурной церемонии звучало то же музыкальное сопровождение, что и на похоронах её супруга, принца Филиппа. Издание The Sun сообщает, что местом для проведения похоронной службы Вестминстерское аббатство выбрано ровно по той же причине: под его сводами королева Елизавета II вышла замуж за принца Филиппа в 1947 году. Эти трогательные отсылки к истории любви, связывавшей её и ее супруга, королева спланировала заранее — последнее же её желание было связано с её личным волеизъявлением.