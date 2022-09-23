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31 минуту назад

В пещере «Таврида» нашли зубы древних гиен-людоедов

runews24.ru

В пещере «Таврида» в Крыму обнаружили уникальную находку – зубы древней гиены и лисицы. Открытие сделали участники молодежной спелеологической школы Крымского федерального университета.

В пещере «Таврида» нашли зубы древних гиен-людоедов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Оба зуба, один из которых трехсантиметровый молочный зуб гены, хорошо сохранились. По ним удалось установить, что возраст находки составляет примерно от 80-100 тысяч лет до 1,6 миллионов лет.

При этом известно, что доисторическая гиена вымерла после окончания ледникового периода. В Европе этот вид появился примерно 500 тысяч лет назад. Хищник поражал своими размерами, так как мог достигать одного метра высоты в плечах. Весила от 80 до 110 килограммов.

Охотилась гиена преимущественно по ночам. Ее добычей становились олени, кабаны, лошади, зубры, а также неандертальцы и кроманьонцы.

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