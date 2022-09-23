В пещере «Таврида» нашли зубы древних гиен-людоедов

В пещере «Таврида» в Крыму обнаружили уникальную находку – зубы древней гиены и лисицы. Открытие сделали участники молодежной спелеологической школы Крымского федерального университета.
Оба зуба, один из которых трехсантиметровый молочный зуб гены, хорошо сохранились. По ним удалось установить, что возраст находки составляет примерно от 80-100 тысяч лет до 1,6 миллионов лет.
При этом известно, что доисторическая гиена вымерла после окончания ледникового периода. В Европе этот вид появился примерно 500 тысяч лет назад. Хищник поражал своими размерами, так как мог достигать одного метра высоты в плечах. Весила от 80 до 110 килограммов.
Охотилась гиена преимущественно по ночам. Ее добычей становились олени, кабаны, лошади, зубры, а также неандертальцы и кроманьонцы.